TV namigi: Korzet, Mali požari povsod in Resnične laži

Sreda, 4. oktobra

Korzet (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Corsage. Koprod., 2022. Režija: Marie Kreutzer. Igrajo: Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun. Bio. film. 115 min.

Cesarico Elizabeto - Sisi slavijo zaradi njene lepote in izbranega okusa. Leta 1877 pa Sisi praznuje že svoj štirideseti rojstni dan in da bi ohranila svojo javno podobo, si steznik zavezuje vse tesneje.

A čeprav je Elizabetina vloga na dvoru zgolj simbolična, njena lakota po znanju in življenjskih izkušnjah še nikoli ni bila večja. Samosvoja in nepredvidljiva cesarica tako postaja na Dunaju vse bolj nemirna.

Film je fikcijski pogled na leto življenja slavne cesarice, ki ga na višjo raven dvigne še odlična igra Vicky Krieps.

Mali požari povsod (Premiera): Star Life ob 22.00

Little Fires Everywhere. ZDA, 2020. 1/8. Režija: Lynn Shelton. Igrajo: Reese Witherspoon, Kerry Washington, Joshua Jackson, Rosemarie DeWitt, Lexi Underwood. Miniserija. 75 min.

Mali požari povsod. Foto Star Channel

Serija je posneta po predlogi knjižne uspešnice Prikriti plameni avtorice Celeste Ng iz leta 2017.

Družina Richardson živi v popolnem in bogataškem mestu Shaker Heights. Elena (Reese Witherspoon) je novinarka, njen mož Bill (Joshua Jackson) odvetnik, njuni štirje otroci pa so v najstniških letih. Najstarejša Lexie je na videz popolna učenka, Trip je priljubljen športnik, Izzy pa je umetnica in upornica. Mlajši sin Moody se spoprijatelji z novo sošolko Pearl Warren, ki z mamo Mio živi v najemniškem stanovanju Elene Richardson. Mia (Kerry Washington) je fotografinja in se pogosto seli od kraja do kraja. Ko začne Pearl več časa preživljati na domu Richardsonovih, Mia sprejme Elenino ponudbo in postane njihova gospodinjska pomočnica.

Mia poleg tega dela tudi v kitajski restavraciji, kjer spozna Bebe Chow (Huang Lu), priseljenko, ki je bila prisiljena zapustiti svojo hči. Slednjo sta posvojila prijatelja Richardsonovih, Linda (Rosemarie DeWitt) in Mark McCullough (Geoff Stults).

Ko želi Bebe svojo hči nazaj, se mesto razdeli na dva tabora, Mia in Elena pa se znajdeta na nasprotnih straneh. Eleno začne skrbeti, kaj ima Mia za bregom, in njena sumničavost preraste v obsedenost.

Resnične laži (Premiera): Star ob 22.00

True Lies. ZDA, 2023 1/13. Režija: Anthony Hemingway. Igrajo: Steve Howey, Ginger Gonzaga, Mike O'Gorman, Erica Hernandez. TV-serija. 60 min.

Resnične laži. Foto Star Channel

V seriji, ki jo je navdihnil istoimenski film Jamesa Camerona, je Harry vrhunski mednarodni vohun, ki dela za ameriško obveščevalno agencijo Omega Sector.

Njegova žena Helen, profesorica jezikoslovja, ki jo dolgočasi vsakdanja rutina, vsa šokirana odkrije, da njen navidezno običajen mož v resnici živi dvojno življenje. Ko je skrivnost razkrita, Omega Sector novači Helen, ki vse navduši nad svojimi neverjetnimi veščinami. Ta se nato pridruži Harryju in njegovi ekipi vrhunskih operativcev, s katerimi se skupaj podata na tajne misije po vsem svetu. A to izjemno razburljivo življenje, polno nevarnosti in vznemirljivih pustolovščin morata ves čas vestno skrivati pred svojimi tremi najstniškimi otroki.

Obnovljena vez med njima doda prepotrebno vznemirjenje čustveno oddaljenemu zakonu, obenem pa močno ogrozi nadskrivni svet tajne agencije Omega Sector.