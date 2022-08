TV namigi: Maroko iz zraka, Predsednik vlade in Brezčasni

Četrtek, 11. avgusta

Maroko iz zraka: TV SLO 1 ob 20.00

Le Maroc vu du ciel. Fr., 2017. 1/2. Režija: Yann Arthus-Bertrand. Dok. odd. 55 min.

Dokumentarna serija v dveh delih je zapeljiv portret Maroka iz zraka. Razkriva naravna in kulturna okolja ter vpliv zgodovine in sodobne industrije na to sredozemsko državo. Sredozemska država, ki hkrati odpira vrata v osrčje Afrike – tako opiše Maroko oddaja, ki ponuja pogled iz ptičje perspektive na razgibano pokrajino: gorovje Atlas, rodovitne ravnice, puščave in divjo atlantsko obalo.

V prestolnici Rabat bomo v labirintu ozkih uličic spoznali tradicionalno obrt barvanja usnja, v Casablanci, največjem mestu Magreba, pa sodobni obraz Maroka ...

Predsednik vlade: Kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

De Premier. Bel., 2016. Režija: Erik Van Looy. Igrajo: Koen De Bouw, Tine Reymer, Charlotte Vandermeersch, Dirk Roofthooft, Stijn Van Opstal. Akc. triler. 130 min.

Predsednik vlade Foto Pro Plus

Zdi se, da ima belgijski premier vse: lepo družino, odgovorno službo in ugled, ki se bo še povečal, saj na obisk prihaja ameriška predsednica. A na poti na vrh v Bruslju premierjev avto napadejo, njegovega voznika ubijejo, premierja pa ugrabijo. Kmalu izve, da imajo nepridipravi za talce njegovo ženo in otroke. Rečeno mu je, da bodo vsi skupaj preživeli le, če ubije osebo, s katero se bo srečal tistega dne ob treh popoldne ... In ta oseba je predsednica ZDA. Kako se bo premier rešil iz kočljive situacije?

Brezčasni: POP TV ob 23.15

Timeless. ZDA, 2016. 1. sezona. 1/16. Režija: Neil Marshall. Igrajo: Abigail Spencer, Matt Lanter, Malcolm Barrett, Paterson Joseph, Sakina Jaffrey. Akc. nan. 50 min.

Brezčasni Foto Pro Plus

Znanstvenik Rufus Carlin, vojak Wyatt Logan in profesorica zgodovine Lucy Preston morajo združiti moči in se odpraviti na potovanje skozi čas, da bi zaustavili skrivnostno skupino zločincev, ki želi spremeniti pomembne trenutke v zgodovini. Pri tem pa morajo paziti, da njihovo potovanje v preteklost ne vpliva na življenje v sedanjosti.

V prvi epizodi morajo preprečiti časovnemu potniku Flynnu, da bi spremenil potek nesreče cepelina Hindenburg.