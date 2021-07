TV namigi: Midva, Stoletje sanj in Program

Nedelja, 4. julija



Serija Midva je ekranizacija istoimenskega romana Davida Nichollsa, ki se je podpisal tudi pod scenarij.Zakonca Connie in Douglas ter sedemnajstletni sin Albie načrtujejo tritedensko potovanje po Evropi, kar naj bi bilo njihovo zadnje skupno dopustovanje, preden gre Albie na univerzo. Tik pred odhodom Connie moža preseneti z izjavo, da želi začeti znova, a brez njega. Douglas je prizadet, še vedno ljubi Connie in je zdaj, ko gre sin od doma, pričakoval, da bosta imela več časa zase, zato upa, da si bo Connie na potovanju premislila in ga ne bo zapustila, obenem pa bo potovanje priložnost, da se zbliža s sinom, s katerim sta imela vedno napet odnos.Stoletje sanj je film o znamenitem slovenskem izumitelju Petru Florjančiču, ki je umrl leta 2020 star 102 leti. Peter je bil oseba kot iz filma. Njegovo življenje je bilo po njegovih lastnih besedah napeto kot Hitchcockovi filmi. Sebe je doživljal kot hedonista, ki si je s svojimi iznajdbami ustvaril pot do razkošnega in vznemirljivega življenja.Med njegovimi 400 prijavljenimi patenti so predmeti vsakdanje uporabe, kot so okvirčki za diapozitive, pršilec na steklenički za parfum, plastična zadrga in plastična veriga, statve za pletenje, vžigalnik za prižiganje ob strani. Svoj prosti čas je preživljal z zvezdami svetovnega kova kot so bili Gene Kelly, Orson Wells, Johnny Weissmuller, Coco Chanel, Jacques Cousteau.Resnična zgodba o irskem športnem novinarju Davidu, ki je posumil, da utegnejo biti kolesarke zmage Lancea Armstronga povezane z uporabo nedovoljenih poživil.Čeprav ves svet občuduje Armstrongove zmage, njegovo predanost in odločnost, začne David raziskovati ozadje njegovih uspehov. Počasi mu uspe razkriti umazane podrobnosti o programu uporabe poživil celotne ekipe in o tehnikah laži, zanikanja ter ustrahovanja, s katerimi Armstrong skuša prikriti resnico.