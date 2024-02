TV namigi: Mulholland Drive, Naš prijatej in biatlon

Petek, 9. februarja

Mulholland Drive: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mulholland Drive. ZDA/Fr., 2001. Režija: David Lynch. Igrajo: Naomi Watts, Laura Harring, Jeanne Bates, Justin Theroux, Robert Forster, Dan Birnbaum, Randall Wulff. Drama. 140 min.

Mlada in upanja polna Betty Elms (Naomi Watts) se vseli v tetino hišo v Los Angelesu, kjer namerava uspeti kot igralka. Betty ohranja optimizem kljub spoznavanju krutega obraza Hollywooda in šovbiznisa. Življenje se ji spremeni, ko v hiši najde neustavljivo privlačno Rito (Laura Harring), ki trpi za amnezijo zaradi avtomobilske nesreče. Skupaj se podata na detektivsko misijo, katere cilj je izvedeti resnico o Ritini identiteti.

Naomi Watts je s filmom prestopila v prvo igralsko ligo. Foto TVS

Mnogi menijo, da je Mulholland Drive najboljši film Davida Lyncha. Slavil je na filmskem festivalu v Cannesu z nagrado za najboljšo režijo. Leta 2021 se je uvrstil na 28. mesto najboljših filmov vseh časov po izboru kritikov v reviji Sight & Sound.

Pet minut pred filmom bo na sporedu že oddaja Televizorka, v kateri tudi Slavoj Žižek pove, da je to zanj edinstven, če ne celo največji film.

Naš prijatelj (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Our Friend. ZDA, 2019. Režija: Gabriela Cowperthwaite. Igrajo: Jason Segel, Isabella Kai Rice, Violet McGraw, Casey Affleck, Dakota Johnson. Drama. 130 min.

Naš prijatelj. Foto TVS

Srce parajoča resnična zgodba o družini, ki se spopada z materino neozdravljivo boleznijo in najde oporo v najboljšem prijatelju zakonskega para.

Film pripoveduje zgodbo novinarja Matta (Casey Affleck), njegove žene Nicole (Dakota Johnson) in njunih dveh mladih hčerk, ki jih pretrese Nicolina diagnoza raka v zadnjem stadiju. Ker se Matt, do nedavnega vojni dopisnik, utaplja v skrbi za otroke in bolno ženo, postavi najboljši prijatelj para, Dane (Jason Segel), svoje življenje na stranski tir, da bi pomagal družini, ko ga ta najbolj potrebuje.

Učinek te nesebične, čeprav zapletene geste se sčasoma pokaže mnogo globlji, kot bi si sploh kdo lahko predstavljal.

Biatlon – sprint (Ž): TV SLO 2 ob 17.15

Svetovno prvenstvo. Prenos iz Novéga Města. 85 min.

Anamarija Lampič. Foto Fabrice Coffrini/Afp

V petek se bodo v sprintu za kolajne svetovnega prvenstva borile biatlonke. Ker je to priložnost za dobre tekačice in slabše strelke, bo v igri za visoka mesta tudi Anamarija Lampič. Lanska zmagovalka Nemka Hermannova je končala kariero, odlična osma pa je bila lani Polona Klemenčič. Letos je po petih od sedmih sprintov v svetovnem pokalu v vodstvu Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold.