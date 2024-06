TV namigi: nogomet, še enkrat nogomet in pekel v kuhinji

Sobota, 1. junija

Nogomet (M): Borussia Dortmund – Real Madrid: Pop TV ob 20.00

UEFA Liga prvakov: 2023/2024. Finale. Prenos 220 min.

Dortmundčani so nadaljevali tradicijo presenetljivih udeležencev sklepnih dvobojev v Ligi prvakov, kjer kraljujejo Madridčani s kar štirinajstimi naslovi. Real ima bolj izkušeno in kakovostno zasedbo, a pri Borussiji stavijo na srčnost, bojevitost in disciplino. Spektakel za konec evropske klubske sezone bo na slovitem londonskem Wembleyu.

Pobeg z balonom Priporočamo še nemški film Balon, ki bo na sporedu TV SLO 1 ob 20.00.

Čez planke: Na Evropsko prvenstvo v nogometu (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Vodi: Mojca Mavec. Potopis. 60 min.

Čez planke: Na Evropsko prvenstvo v nogometu. Foto EP

Nogomet že dolgo ni več šport, kjer se enajst razgretih fantov žene za žogo in na koncu zmaga Nemčija. Je pa to šport, ki je dokazal, da so Nemci lahko simpatični, zabavni in zelo gostoljubni.

Tako je bilo leta 2006 na svetovnem prvenstvu in tako si želijo tudi letos, ko Nemčija gosti 17. evropsko prvenstvo v nogometu. To bo za nas posebej zanimivo, ker se na prvenstvo po 24 letih vrača tudi Slovenija. V oddaji Čez planke Mojca Mavec predstavlja vseh deset mest, ki letos gostijo enega največjih športnih dogodkov leta.

Vrelišče: TV SLO 1 ob 22.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Boiling Point. VB, 2021. Režija: Philip Barantini. Igrajo: Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice May Feetham, Ray Panthaki, Hannah Walters. Drama. 100 min.

Vrelišče. Foto TVS

Pred kuharjem Andyjem (Stephen Graham) in njegovo kuharsko ekipo prestižne londonske restavracije je božično praznovanje, napoveduje se gneča, napetost pa se stopnjuje, ko se nenadoma pojavi inšpektor za zdravje in varnost pri delu ter ugotovi nekaj pomanjkljivosti. Zdi se, da restavraciji grozi znižanje ocene, poleg tega mora Andy usklajevati različne interese svoje številčne ekipe in poskrbeti za posebne želje gostov …

Kdor je gledal serijo The Bear, bo popolnoma razumel, za kakšen film gre, tak, ki gledalca popelje v srce stresnega poklica vrhunskega kuharja.