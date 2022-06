TV namigi: Novinec, Hudičeve igre in Bančna luknja

Ponedeljek, 27. junija

Novinec: POP TV ob 21.50

The Rookie. ZDA, 2018. 1. sezona. 1/20. Igrajo: Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin Jr., Mercedes Mason. Nan.

Začeti znova ni enostavno, še posebej ne za Johna Nolana, ki se pri 45 letih odloči, da bo postal policist.

Potem ko je v domačem kraju v Pennsylvanii čisto po naključju policistom pomagal preprečiti bančni rop, ga izkušnja spodbudi, da uresniči svoje sanje in se pridruži policiji v Los Angelesu. Kot najstarejši novinec se srečuje z dvomljivimi pogledi nadrejenih, ki menijo, da se zgolj spopada s krizo srednjih let. Dokazati mora, da lahko drži korak z mlajšimi kolegi in da je kos zločincem, pri čemer mu lahko pomagajo življenjske izkušnje, vztrajnost in smisel za humor.

Hudičeve igre: TV SLO 1 ob 22.40

Devils. Ita., 2022. 2. sez. 1/8. Režija: Nick Hurran, Jan Maria Michelini. Igrajo: Alessandro Borghi, Malachi Kirby, Li Jun Li, Joel de la Fuente, Pia Mechler. Nad. 65 min.

Hudičeve igre Foto Tv Slo

London, 2016. Massimo Ruggero je zdaj izvršni direktor, Wu Zhi pa je novi vodja trgovanja. Skupaj sta za kitajske delničarje investicijske družbe NYL pridelala visok dobiček.

Vendar napačni rezultati anket glede referenduma o brexitu napovedujejo obrat in velike izgube. To izkoristi Dominic Morgan, ki se vrne, in prosi Massima, da se mu pridruži v tekmi za prevlado nad globalnimi podatki. Massimovo ekipo čaka težka preizkušnja in odločiti se bo moral, na kateri strani je, saj končni obračun ni več daleč.

Bančna luknja: TV SLO 1 ob 20.55

Slo., 2018. 2/2. Avtorica: Lidija Hren. 45 min.

Bančna luknja Foto Blaž Samec

Kdo je povzročil več kot petmilijardno bančno luknjo, zakaj, s katerimi posli in potezami? Vprašali se bodo tudi, koliko je na to vplival zakonodajni sistem in koliko prepletenost politike z vodstvi bank? In tudi, kdo je kasneje odločal o velikih popustih pri prenosih terjatev na slabo banko, ali je nekdanja bančna elita še danes zaščitena in kaj se dogaja s sodnimi postopki?

Če je prva oddaja o bančni luknji temeljila na primerih dve zasebnih, likvidiranih bank – Probanke in Factor banke, druga temelji na primerih NLB in NKBM.