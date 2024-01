TV namigi: o 60-ih in 60-letnikih, najstnikih in holokavstu ter poleti v Kulmu

Četrtek, 25. januarja

Šestdeseta (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

Slo., 2023. Režija: Boštjan Vrhovec. Dok. film. 60 min.

Šestdeseta je dokumentarni film o ljudeh, ki so bili rojeni v 60. letih prejšnjega stoletja, v tem desetletju pa so prestopili 60. leto ali se temu približujejo.

Gre za dve obdobji v življenju, eno se umešča v spomine, drugo pa živi v realnem, sedanjem času. Čeprav današnja in delno bodoča generacija »šestdesetih« ni bila aktivno udeležena pri že minulih »šestdesetih« letih, je bilo to obdobje z občutkom osvobojenosti in prostosti.

S sloganom »ustvarjaj ljubezen, ne vojne«, z vzpostavitvijo generacije »flower power«, z ustvarjanjem svobode za vse in vsakogar ter s spreminjanjem dojemanja sveta je pomembno oblikovala novo doživljanje in spremembe odnosov med ljudmi. Tako se na eni strani »šestdesetih« kažeta svoboda in brezmejne perspektive, v današnjem času »šestdesetih« pa ni toliko odprtih obzorij.

Učna ura – nemška generacija Z in holokavst: TV SLO 2 ob 20.00

The Lesson, Teaching The Holocaust To Germany's Gen Z. Nem./VB, 2020. Režija: Elena Horn. Dok. odd. 65 min.

Učna ura – nemška generacija Z in holokavst. FotoTVS

Dokumentarna oddaja nazorno prikaže, kako se današnji najstniki v Nemčiji v okviru javnega šolstva spopadajo s strahotami holokavsta in druge svetovne vojne. V oddaji prikažejo, kako se naivni 14-letniki prvič srečajo z resnico o holokavstu, kako so obiskali koncentracijsko taborišče, kako so prisostvovali srečanju neonacistov in kako so nekateri od njih celo okdrili lastne družinske povezave z nacizmom.

Avtorji so pet let sledili štirim odraščajočim mladostnikom in spremljali njihovo doživljanje, ponotranjenje ali nasprotovanje ustaljenim družbenim vzorcem, saj marsikje družba nacizma ne zavrača, skrajna desnica in ksenofobija se celo krepita, zgodovinski spomin na preteklost države pa je precej razklan.

Smučarski poleti, kvalifikacije: MMC TV ob 14.00 in TV SLO 2 ob 15.30

Svetovno prvenstvo v Kulmu.

Predlani se je Timi Zajc veselil srebrne medalje na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu. Foto Geir Olsen/Afp

S kvalifikacijami se začenja svetovno prvenstvo v poletih v Kulmu, ki bo trajalo do nedelje, ko bo na sporedu ekipna tekma.

Slovence je že pred začetkom razžalostila novica, da na prvenstvo ne bo potoval trenutno naš najboljši tekmovalec Anže Lanišek. Anže si je namreč med treningom v Planici poškodoval koleno in bo moral mirovati vsaj dva meseca. Tako so v Avstrijo odpotovali Peter Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc in Domen Prevc, Laniškovo mesto pa je zasedel Žiga Jelar.

Kvalifikacije so tokrat izredno pomembne, saj neuspeh pomeni, da tekmovalec ne sodeluje v nobeni od štirih serij, katerih seštevek da svetovnega prvaka v poletih. Prva in drug serija bosta tako na sporedu v petek, tretja in četrta v soboto, v nedeljo, pa bo, kot rečeno, še ekipna tekma. Slovenija sicer na tej brani zlato s prejšnjega svetovnega prvenstva, a brez Anžeta bo ta uspeh težko ponoviti.