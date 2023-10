TV namigi: O ljudeh, ki so bili umorjeni, in o teh, ki so morili ...

Ponedeljek, 30. oktobra

Film o ljubezni, minljivosti in nesmrtnosti (Prmiera): TV SLO 1 ob 21.05

Slo., 2023. Režija: Dušan Moravec. Dok. film. 60 min.

Zakonca Hribar, podjetnika, svetovljana, ljubitelja in poznavalca umetnosti, oba pilota, sta bila znana po ekstravagantnosti. Januarja 1944 so ju likvidirali pripadniki varnostno-obveščevalne službe.

Spokojna tišina spomladanskega gozda. Idilo prekinejo glasovi ljudi, s seboj nosijo orodje, zaboje, nahrbtnike. Tam, pokaže eden izmed njih. Tam naj bi bila zakopana Ksenija in Rado Hribar. Film o ljubezni, minljivosti in nesmrtnosti temelji na posnetku, ki je nastal 17. marca 2015 v gozdu nad zaselkom Mače v Sloveniji. Dokumentiran je celoten postopek odkrivanja, izkopavanja, prepoznavanja žrtev in pospravljanja terena.

Njune posmrtne ostanke so našli v gozdu nad zaselkom Mače. Foto: Friendly production

Avtor filma Dušan Moravec pravi: »To je neobičajen film o neobičajnih ljudeh, o ljudeh, ki so bili umorjeni, in ljudeh, ki so morili.«

Med celotnim postopkom izkopavanja spremljamo odlomke iz knjige Čas nesmrtnosti – smrt v dobi bionike Alojza Ihana, ki sta jih za film interpretirala Lučka Počkaj in Branko Završan. Vsa glasba v filmu je zaigrana na klavir, ki je bil v lasti Rada Hribarja.

Življenje in tragična usoda zakoncev Ksenije in Rada Hribarja, graščakov z gradu Strmol, je sicer zapisana v knjigi Draga Jančarja, To noč sem jo videl.

Ob 20.00 bo na sporedu Državna proslava ob dnevu reformacije, kjer bo slavnostna govornica predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Pozlačena doba (Premiera): HBO ob 20.00

The Gilded Age. ZDA, 2023. 2. sezona. 1/8. Igrajo: Christine Baranski, Laura Benanti, Robert Sean Leonard, Donna Murphy, Debra Monk. TV-serija. 65 min.

Pozlačena doba. Foto HBO

Zgodba, postavljena v čas ameriške »pozlačene dobe«, spremlja dekle iz konzervativne družine, ki se zaplete z družino novih bogatašev. Pozlačena doba je bilo obdobje velikanskih gospodarskih sprememb, mnogih pridobljenih in zapravljenih bogastev ter naraščajočih razlik med uveljavljenimi in novimi bogataši. V novi sezoni Agnes napove skorajšnji prihod svojega nečaka Dashiella v New York. Bertha pa se odloči podpreti novo Metropolitansko opero.