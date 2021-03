TV namigi: Obsodba, Zaveznika in Neusmiljeni

Sobota, 20. marca



Obsodba: TV SLO 2 ob 20.05

Zaveznika: POP TV ob 20.00

Neusmiljeni: TV SLO 1 ob 22.40

Neusmiljeni Foto Tv Slo

Kennyja Watersa, brata Betty Anne Waters, leta 1983 obsodijo na dosmrtni zapor zaradi umora. Betty, ki brata dobro pozna in mu verjame, se ne more sprijazniti z razsodbo. Ob skrbi za službo in družino si vse življenje prizadeva, da bi ovrgla obtožbo in dokazala njegovo nedolžnost.Film je resnična zgodba o ženski, ki se je zagrizeno lotila študija prava, da bi brata rešila iz zapora. Odlična igra Hilary Swank in dober prikaz ameriške družbe osemdesetih let prejšnjega stoletja sta glavni odliki filma, ki pa je na trenutke preveč manipulativen.Leta 1942 se v Casablanci srečata kanadski vohun Max in privlačna francoska upornica Marianne, ki se za sovražnikovo črto pripravljata na nevarno zavezniško misijo. Da bi izvedla drzen atentat, skleneta lažen zakon, ki pa hitro preraste v resnično ljubezen. Ob vnovičnem snidenju v Londonu njuno zvezo ogrožajo tako številni pritiski zaradi vojne in vohunske spletke kot tudi zamolčane skrivnosti iz njune preteklosti.Zgodba o nevarnem vohunskem svetu zarot, prevar in ljubezni žal ni tako epska, kot bi si želela.Jae-ho je gangsterska legenda. Z ulice se je povzpel do namestnika vodje mamilarske združbe. Zaradi zaveze molka se znajde v zaporu, saj bi lahko njegovo pričevanje ogrozilo velikega šefa. Slednji v zaporu organizira njegovo usmrtitev.V zadnjem trenutku ga reši mladi Hyun-su, s katerim postaneta dobra prijatelja, a Hyun-su je policist pod krinko ...