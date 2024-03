TV namigi: oskarji, mali kuharji in trapaste sebične ženske

Nedelja, 10. marca

Podelitev filmskih nagrad oskar 2024: HTV 1 ob 23.20

Posebna oddaja, rdeča preproga in podelitev. Prenos. 280 min.

Na sosednji HTV bodo večer oskarjev začeli s posebno oddajo o letošnjih nominirancih. ob 23.30 se bodo vključili v prenos z rdeče preproge, kje bodo prenašali intervjuje z nominiranci, podeljevalci in drugimi slavnimi gosti.

Ob enih (eno uro prej kot druga leta) pa se bo začela podelitev oskarjev, ki jo bo vnovič, tokrat že četrtič, vodil komik Jimmy Kimmel. Največ nominacij, 13, ima film Oppenheimer, 11 jih imajo Nesrečna bitja, 10 Morilci cvetne lune, 8 Barbie in 7 Maestro. Tudi tokrat bodo v živo izvedli vseh pet pesmi, nominiranih za najboljšo filmsko pesem.

Vikendova napoved oskarjev Kot že tradicionalno smo tudi letos v Vikendu napovedali, kdo bo v noči z nedelje na ponedeljek stisnil k sebi tako želeni zlati kipec in v svojo biografijo dodal besedo oskarjevec. Film Oskarja bo dobil: Oppenheimer Morda preseneti: Interesno območje Režija Oskarja bo dobil: Christopher Nolan, Oppenheimer Morda preseneti: Jonathan Glazer, Interesno območje Igralka Oskarja bo dobila: Lily Gladstone, Morilci cvetne lune Morda preseneti: Emma Stone, Nesrečna bitja Igralec Oskarja bo dobil: Cillian Mur­phy, Oppenheimer Morda preseneti: upamo si trditi, da nihče. Stranska igralka Oskarja bo dobila: Da'Vine Joy Randolph, Bartonova akademija Morda preseneti: Emily Blunt, Oppenheimer Stranski igralec Oskarja bo dobil: Robert Downey Jr., Oppenheimer Morda preseneti: Ryan Gosling, Barbie Izvirni scenarij Oskarja bo dobil: Anatomija padca Morda preseneti: Pretekla življenja Scenarij po predlogi Oskarja bo dobil: Barbie Morda preseneti: American Fiction Animirani film Oskarja bo dobil: Spider-man: Potovanje skozi spider-svet Morda preseneti: Fant in čaplja Mednarodni film Oskarja bo dobil: Interesno območje Morda preseneti: Society of the Snow

Mali šef Slovenije (Premiera): Pop TV ob 18.05

Slo., 2024. Vodi: Sašo Stare. Kuh. odd. 45 min.

Mali šef Slovenije je največji kuharski šov za otroke. Nekateri mali šefi in šefice so se na tekmovanje pripravljali celo leto, drugi pa oddajo vidijo kot odskočno desko v kuharski karieri. Njihove kuharske mojstrovine bodo ocenjevali žiranti Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Gregor Jager, spodbujal pa jih bo voditelj Sašo Stare. Posebno pozornost bodo posvetili trajnostnemu vidiku prehranjevanja in kuhe.

V prvi oddaji se bodo med seboj pomerile učenke OŠ Polzela in OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige. Spoznali bomo simpatični Emo in Ulo iz 6. razreda ter zgovorni Primorki Niko in Cataleyo iz 5. razreda.

Moje trapasto sebično življenje (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

My So-Called Selfish Life. ZDA, 2021. Režija: Therese Shechter. Dok. film. 85 min.

Dokumentarni film se ukvarja z mitom materinstva in se sprašuje o vplivih družbe, medijev in oglasov na naše pojmovanje materinstva. Igrivo in duhovito pred nas postavlja tezo, da vsaka ženska ni nujno tudi mati, in se sprašuje, ali je res tako nepredstavljivo, da marsikdo noče imeti otrok.

Film, ki si je naslov sposodil po enem mitov, ki jih skuša ovreči, predstavlja raznolika življenja ljudi, ki so se odločili, da ne bodo imeli otrok in sile v družbi, ki te ljudi skušajo marginalizirati. Film skuša na duhovit in premišljen način zagovarjati avtonomijo vsakega posameznika v družbi.