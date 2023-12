TV namigi: Predsednik vlade, Vsa bitja in Snežne živali

Ponedeljek, 18. decembra

Pogovor s predsednikom vlade in opozicijo: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2023. 60 min.

Ob izteku leta se bodo pogovarjali s predsednikom vlade Robertom Golobom. Kakšna je politična inventura, kako trdna je koalicija, kaj bo z reformami? S predsednikom vlade se bo pogovarjala Tanja Gobec.

Pogovoru s predsednikom vlade sledi Pogovor z opozicijo. V studio so povabili predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo in predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina. Pogovor z opozicijo bosta vodila Tanja Starič in Gregor Drnovšek.

Vsa bitja, majhna in velika: TV SLO 1 ob 13.35

All Creatures Great and Small. VB., 2023. 4. sezona. 1/7. Režija: Andy Hay. Igrajo: Nicholas Ralph, Billy Hickey, Samuel West, Rachel Shenton, Paul Hilton. Nad. 55 min.

Vsa bitja, majhna in velika Foto Tv Slo

Velika noč leta 1940. Siegfried in James imata zaradi Tristanove odsotnosti ogromno dela. James sreča mladega Wesleyja Binksa in zaskrbi ga, da s svojim psom Dukom slabo ravna. James mu skuša dopovedati, da je pes bolan, Wesley pa noče slišati o tem. Siegfried preseda vsem, saj je neprestano siten, ker se je za čas posta odpovedal kajenju.

4. sezono priljubljene serije bodo v preprazničnem tednu na Televiziji Slovenija vrteli vsak dan do nedelje, ko bo na sporedu še božična epizoda.

Snežne živali: TV SLO 2 ob 20.05

Snow Animals. VB., 2019. Režija: Simon Baxter. Voditeljica: Liz Bonnin. 60 min.

Snežne živali Foto Tv Slo

Ledeni mraz, pomanjkanje hrane in dolge noči. Prezimovanje v naravi je zahtevno in potreben je premišljen načrt. Veverice si ustvarijo skrite zaloge hrane, škorci se za zagotavljanje varnosti povezujejo v velike jate, metulji monarhi pa sledijo neskončnemu poletju in se selijo na jug. S prihodom zime mora ameriški ris poiskati svoj plen pod globokim snegom, medtem ko mora polarna lisica zavohati čisto svojo zamrznjeno pripravljeno jed.

Poljudnoznanstvena dokumentarna oddaja razkriva preživetvene strategije živali v mrzlih zimskih mesecih in znanstveno razlago zanje.