TV namigi: Proslava ob dnevu reformacije, Obtožujem, Sprehod

Proslava ob dnevu reformacije: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. 65 min.

Slavnostna govornica bo ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko. Govoru bo sledil umetniški del proslave z naslovom Poezija slovnice, veselje jezika, v katerem nas režiser Damjan Kozole in scenarist dr. Kozma Ahačič na podlagi spomina na začetnika slovenskega slovničarstva Adama Bohoriča – mineva približno 500 let od njegovega rojstva – popeljeta k dialogu mladih o tem, kako doživljajo slovenščino, njeno javno ter zasebno rabo, njeno radoživost in tudi njeno pomembno simbolno vlogo v večjezični družbi.

Nastopili bodo Godalni orkester Amadeo pod vodstvom dirigenta Tilna Drakslerja, Mladinski pevski zbor, Laetitia Pohl – Kiki in mlada generacija slovenskih igralcev.

Obtožujem!: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

J'accuse. Ita., 2019. Režija: Roman Polanski. Igrajo: Louis Garrel, Vincent Perez, Emmanuelle Seigner, Stefan Godin, Jean Dujardin. Zgod. drama. 135 min.

Obtožujem! Foto Tv Slo

Film o znameniti Dreyfusovi aferi, ki je vzpodbudila nastanek znamenitega Zolajevega članka J’Accuse (Obtožujem).

Leta 1895 proti mlademu francoskemu generalštabnemu častniku Alfredu Dreyfusu vložijo obtožnico, ker naj bi Nemčiji izdajal vojaške skrivnosti, in sodišče odloči, da je kriv. Obsojen je na dosmrtno ječo na Hudičevem otoku. Med pričami njegovega ponižanja je polkovnik Georges Picquart, ki napreduje v vodjo vojaške protiobveščevalne enote in odkrije, da se skrivnosti še vedno predajajo Nemcem ...

Sprehod: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Walkabout. Avstral., 1971. Režija: Nicolas Roeg. Igrajo: Jenny Agutter, Luc Roeg, David Gulpilil, John Meillon, Robert McDarra. Pust. film. 105 min.

Sprehod Foto Tv Slo

Film Nicolasa Roega velja za začetni film avstralskega novega vala. Pomembno mesto v avstralski kinematografiji zavzema tudi zaradi enega od prvih igralskih nastopov aboridžinskega pripadnika pred filmsko kamero.

Sredi družinskega izleta v največjem in najbolj divjem območju v Avstraliji sta odraščajoče dekle in njen mlajši brat iz meščanske sydneyjske družine nenadoma prepuščena sama sebi. Med tavanjem srečata fanta aboridžinskega rodu, ki ne govori angleško.