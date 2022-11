TV namigi: Prvinski nagon, Bela hiša ob Renu in Soočenje.

Četrtek, 10. novembra

Prvinski nagon: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Basic Instinct. ZDA, 1992. Režija: Paul Verhoeven. Igrajo: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt. Triler. 150 min.

Eden kultnih filmov devetdesetih je iz Sharon Stone naredil zvezdo, čeprav zgodba filma ni ravno posebej prepričljiva.

Policist Nick Curran raziskuje umor rockovskega zvezdnika, čigar nekdanja ljubica je zapeljiva Catherine Tramell. Pred kratkim je napisala roman, v katerem je rockovski zvezdnik umorjen natanko tako, kot je bil umorjen njen fant. Ali to dokazuje njeno krivdo ali je morilec hotel sum zvaliti na Catherine? Že na prvem zaslišanju Nick spozna, da je Catherine zapeljiva, skrivnostna, zvita in mogoče sposobna ubijanja.

Bela hiša ob Renu: TV SLO 1 ob 23.15

Das Weiße Haus Am Rhein/Hotel Europa. Nem., 2021. 1/4. Režija: Thorsten Schmidt. Igrajo: Jonathan Berlin, Benjamin Sadler, Katharina Schüttler, Pauline Rénevier, Nicole Heesters. Miniserija. 60 min.

Nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih med obema vojnama. Je zgodba določene generacije in kronika hotela, v katerem so pogosto bivali tudi Charlie Chaplin, Konrad Adenauer in Adolf Hitler.

Glavni junak je Emil Dreesen, ki se leta 1918 vrne z bojišča. Čim prej želi pozabiti travmatične dogodke, a se težko spopada z občutki krivde. Njegovi starši so lastniki razkošnega hotela, ki so ga zavzeli Francozi, poleg tega je v sporu z očetom, saj je njegova vizija prihodnosti hotela drugačna od očetove. Emil se mora tako dokončno odločiti, na čigavo stran naj stopi.

Volitve 2022: Soočenje kandidatov za predsednika republike: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Inf. odd. 60 min.

Bomo izvolili predsednika ali predsednico? TV Slovenija je za vse, ki še niso odločeni ali pa se radi o svoji odločitvi prepričali, pripravila soočenje Anžeta Logarja in Nataše Pirc Musar.

Anže Logar je v prvem krogu zbral 33,95 odstotka glasov oziroma 293.571 glasov, Nataša Pirc Musar pa 26,87 odstotka oziroma 232.295 glasov.