TV namigi: Sadeži pozabe, Zgodovina doma in Gorske bukve

Sadeži pozabe: TV SLO 1 ob 20.05

Mila. Grčija, 2020. Režija: Christos Nikou. Igrajo: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou, Argyris Bakirtzis, Kostas Laskos. Kom./drama. 90 min.

Moški srednjih let se znajde sredi pandemije skrivnostne bolezni, ki povzroča nenadno izgubo spomina. Po nasvetu zdravnikov se vključi v poseben program, s katerim naj bi si zgradil novo identiteto. Vsak dan mora opraviti nalogo, ki jo prejme na kaseti, nove spomine pa posneti s polaroidnim fotoaparatom.

Kako selektiven je naš spomin? Se spomnimo tega, kar smo doživeli, ali tega, kar smo si odločili zapomniti? Lahko pozabimo to, kar nas je prizadelo? Film je komična alegorija, ki skuša odkriti, kako pravzaprav funkcionira človeški spomin.

Zgodovina doma: TV SLO 1 ob 13.25

The History of Home. ZDA, 2020. 1/3. Režija: Sarah Venable Burns. Dok. serija. 70 min.

Serija odkriva, kako se je človekovo domovanje spreminjalo od prazgodovine do danes. V prvem delu bomo izvedeli, kakšne materiale so uporabljali skozi stoletja, kako so domove zaščitili pred vremenskimi vplivi in kakšne so hiše prihodnosti. Preden so ljudje znali sami postavljati bivališča, so zavetje poiskali v jamah in v njih pustili svoje sledi.

Kako so nekoč gradili razkošne kraljeve palače in osupljive brunarice? Arhitekti načrtujejo hiše tako v puščavah kot sredi velemest. Nekateri svoje stvaritve nadgradijo v umetniške mojstrovine in pustijo svoj pečat v mestih, na primer Antoni Gaudi v Barceloni.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Gorske bukve: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Dok. odd. 30 min.

Leta 1582 je vikar Andrej Recelj iz male vasi Raka na Dolenjskem iz nemščine prevedel pravni dokument, ki je urejal razmerja med najemniki vinogradov. Tem so takrat rekli »gora«, zato se je tudi ta prevod imenoval Gorske bukve.

Zanimive so zato, ker so bile edini pravni dokument v slovenskem jeziku do 18. stoletja. Strokovnjaki z različnih področij so preučili skrivnostni rokopis Gorskih bukev in ugotovili, da je to prepis Recljevih bukev. Zanimalo jih je, kje so ga uporabljali, dokazali njegovo starost ...