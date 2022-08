TV namigi: Spider-Man, Vsi drugi se imenujejo Ali in Ptuj

Petek, 19. avgusta

Spider-Man: Novi svet: Kanal A ob 22.25

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Spider-Man: Into the Spider-Verse. ZDA, 2018. Režija: Bob Persichetti. Glasovi: Nicolas Cage, Hailee Steinfeld, Liev Schreiber, Mahershala Ali, Jake Johnson. Anim. film. 130 min.

Bistri najstnik Miles Morales se znajde v novi šoli. Navajanje na nov šolski vsakdan je velik izziv, a vsekakor ne njegov največji. Pred njim je namreč še ena povsem nova razsežnost življenja, polna vratolomnih dogodivščin in napetih akcij. Miles je namreč novi Spider-Man!

Zgodba je zapletena in vključuje več paralelnih svetov, a je podana tako učinkovito, da ji lahko sledijo tudi manjši otroci, saj je izdatno vizualno podprta in premišljeno osredotočena na zanimive in všečne junake.

Vsi drugi se imenujejo Ali: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Angst essen Seele auf. Nem., 1973. Režija: Rainer Werner Fassbinder. Igrajo: Brigitte Mira, El Hedi ben Salem, Barbara Valentin. Rom. drama. 95 min.

Vsi drugi se imenujejo Ali Foto Tv Slo

Zgodba se dogaja kmalu po terorističnem napadu v Münchnu leta 1972, ko je v zahodni Nemčiji strah pred priseljenci prerasel v rasizem.

Čistilka Emmi v gostilni spozna arabskega priseljenca Alija. Je ena redkih Nemk, ki nima predsodkov do priseljencev, zato se ji ne zdi nič narobe, da Alija, ki se ji zdi prijeten, povabi k sebi na pijačo in mu ponudi prenočišče. Čez noč se zaljubita in se kmalu poročita, a okolica se na njuno zvezo odzove strupeno.

Ptuj 2022: 53. Festival narodno-zabavne glasbe: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Prenos. 115 min.

Ptuj 2022: 53. Festival narodno-zabavne glasbe Foto Tv Slo

Festival na Ptuju velja za najprestižnejši festival na področju narodno-zabavne glasbe, dogajanje bo tokrat gostil Mestni trg, ki je bil prizorišče že pred tremi leti, ko so na Ptuju praznovali 50-letnico festivala.

Na festivalu bodo nastopili: Mladi asi, Ansambel Andreja Bajuka, Lesarji, Razplet, Upanje, Til Čeh in Petelini, Dolenjskih 5, Murni, Galama in Firbci. Vsak se bo predstavil z dvema skladbama – eno iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe ter s tekmovalno skladbo, s katero se bo potegoval za nagrade občinstva in strokovne komisije.