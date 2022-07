TV namigi: Starost je norost, Na krilih orlov in Hazarderja

Sreda, 20. julija

Starost je norost: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Senior Moment. ZDA, 2021. Režija: Giorgio Serafini. Igrajo: William Shatner, Jean Smart, Don McManus, Katrina Bowden, Christopher Lloyd. Kom. 110 min.

Palm Spring. Upokojeni Nasin pilot, Victor Martin, nekega dne ostane brez vozniškega dovoljenja. In seveda brez svojega porscheja, oldtimerja, s katerim sta delovala kot eno. Medtem ko si prizadeva pridobiti svoje vozniško dovoljenje nazaj, je prisiljen uporabljati javni prevoz, kjer pa spozna Caroline Summers, lastnico ekološke kavarnice, imenovane Cuckoo Cafe, ki obenem vodi tudi združenje za reševanje ogrožene puščavske želve. Martin in Caroline se zbližata, toda Martin, čigar življenje je bila ena velika pustolovščina, se mora zdaj naučiti krmariti med konjički in ljubeznijo …

Na krilih orlov: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

On Wings of Eagles. ZDA, 2016. Režija: Stephen Shin. Igrajo: Joseph Fiennes, Bruce Locke, Shawn Dou, Augusta Xu-Holland, Jesse Kove. Drama. 110 min.

Na krilih orlov Foto Pro Plus

Biografska drama prikazuje škotskega atleta Erica Liddella po tistem, ko je na olimpijskih igrah v Parizu leta 1924 dobil dve kolajni v teku.

Liddell se je vrnil na Kitajsko, kjer se je rodil staršem misijonarjem, skromno se je izogibal slavi in delal kot učitelj. Leta 1937 so Japonci zavzeli Kitajsko in kmalu zatem je svet zajela nova velika vojna. Liddell se je zavedal naraščajoče nevarnosti, zato je poslal soprogo Florence in hčerki na varno v Kanado. S čutom za odgovornost in dolžnost zavezani Liddell pa je ostal na Kitajskem, da bi pomagal civilnim žrtvam vojne ...

Hazarderja: Kino ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mississippi Grind. ZDA, 2015. Režija: Anna Boden. Igrajo: Ben Mendelsohn, Ryan Reynolds, Yvonne Landry, Anthony Howard, Jayson Warner Smith. Kom. 125 min.

Hazarderja Foto Pro Plus

Gerry je kockar in nepremičninski agent, ki mu je sreča v zadnjem času obrnila hrbet. A ko po naključju spozna mlajšega kolega Curtisa, ima občutek, da se bo njegova sreča obrnila na bolje.

Gerry Curtisa tako prepriča, da se mu pridruži na potovanju do igre pokra z visokimi vložki v New Orleansu. Na poti se Gerry in Curtis ustavljata v vsakem baru, igralnici ali biljardnici, ki jo najdeta, med njunimi vzponi in padci pa stketa pristno prijateljsko vez.