TV namigi: Telo, Zid in Stiks

Torek, 17. maja

Telo: čudesa notranjih družbenih omrežij: TV SLO 2 ob 20.10

The Body, Miracles of the Inner Social Networks. Fr., 2020. Režija: Pierre-Francois Gaudry. Dok. odd. 60 min.

Dolgo je veljalo, da so človekovi možgani poveljujoče središče celotnega telesa in da drugi organi le sledijo njihovim ukazom. A nova znanstvena dognanja kažejo, da je lahko tudi obratno in da naše telo deluje kot pravo družbeno omrežje. Med različnimi deli, sistemi in organi poteka nenehna in učinkovita izmenjava informacij. Organi komunicirajo med seboj in uravnavajo svoje delovanje tudi brez posredovanja možganov.

Zid: Kanal A ob 22.00

Vikendova ocena: Kanal A ob 22.00

The Wall. ZDA, 2017. Režija: Doug Liman. Igrajo: Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli. Akc. triler. 105 min.

V nedostopnem zakotju iraške puščave je ostrostrelec prikoval ob tla dva ranjena ameriška vojaka. Slišimo strele in udarce krogel ter zastrašujoč radijski glas napadalca. Med obema stranema je le na pol porušen zid. V tem do neznosnosti napetem psihološkem trilerju je tudi gledalec ujet sredi spopada, ki ga zaznamujejo volja, bojne veščine in smrtonosna izpostavljenost najbolj dovršeni natančnosti.

Spretno posnet vojaški triler z dobrimi akcijskimi prizori, ki pa mu manjka bolj prepričljiv scenarij, da bi gledalca res posrkal vase.

Stiks: TV SLO 2 ob 21.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Styx. Avstrija, 2018. Režija: Wolfgang Fischer. Igrajo: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Kelvin Mutuku Ndinda, Inga Birkenfeld, Alexander Beyer. Drama. 100 min.

Uspešna 40-letna nemška zdravnica Rike je utelešenje evropskega oziroma zahodnjaškega modela sreče in uspeha: izobražena, samozavestna, odločena in predana svojemu poklicu. Vidimo lahko njeno vsakdanje življenje, preden si izpolni dolgoletno željo o jadranju čez Atlantski ocean.

Vendar je njene morske pustolovščine konec, ko po neurju med valovi naleti na poškodovano ribiško barko. V vodi je na stotine ljudi, ki bodo vsak čas utonili ...