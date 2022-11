TV namigi: Tigri, Varuhi narave in Grantchester

Sreda, 30. novembra

Tigri: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Tigrar. Šved., 2020. Režija: Ronnie Sandahl. Igrajo: Alfred Enoch, Frida Gustavsson, Liv Mjönes, Henrik Rafaelsen, Johannes Kuhnke. Bio. film. 120 min.

Skandinavec Martin je eden od najobetavnejših mladih nogometašev, ki jih je Švedska kadar koli imela. Pri šestnajstih se mu izpolnijo sanje, saj se zanj začne zanimati eden od najuglednejših italijanskih klubov. Martin začne kmalu igrati za ta klub.

Toda za svoje sanje, ki jih zdaj živi, plačuje visoko ceno: vsak dan prenaša hude telesne napore, od njega se zahtevata disciplina in predanost, spopada se s pritiski, da mora biti najboljši … In kar je najbolj boleče – pesti ga občutek osamljenosti. Vse skupaj se nakopiči in Martin začne dvomiti v to, ali je to res življenje, ki si ga je želel …

Varuhi narave: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Dok. odd. 30 min.

Varuhi narave Foto Tv Slo

Tretji dokumentarni film Varuhi narave predstavlja varuha reke Mure, murskih logov in mrtvic ter življenja v njih. Franc Kosi je njihov poznavalec, ki svoje vedenje, poznavanje in ljubezen do narave pred svojim pragom nesebično predaja generacijam otrok, ljubiteljev narave in strokovnjakom.

V krajinskem parku Pivška presihajoča jezera izvajajo projekt, ki varovanje narave, predvsem travišč in njihove pestrosti, prenaša na strokoven in hkrati poljuden način med njihove lastnike in uporabnike in hkrati spremlja rezultate ter nadgrajuje načine povezovanja z lokalno skupnostjo. Slovenska gozdarska stroka pa prilagaja ukrepe v gozdovih k razmeram, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Grantchester: Fox Crime ob 22.00

Grantchester. VB, 2022. 7. sezona. 1/6.Režija: Tim Fywell. Igrajo: Robson Green, Tom Brittney, Al Weaver, Tessa Peake-Jones, Kacey Ainsworth. TV-serija. 60 min.

Grantchester Foto Fox

Grantchester je elegantna kriminalna serija, globoko zakoreninjena v zelo prepričljivem britanskem svetu 50. let 20. stoletja.

Sedma sezona se začne z dolgim in vročim poletjem 1959, ko je sezona porok v Cambridgeshiru na vrhuncu. Duhovnik Will Davenport poroči srečen par, inšpektor Geordie Keating pa medtem preiskuje cel kup umorov. Med drugim najdejo mrtvega lorda Edmunda Fitzgeralda na njegovem družinskem posestvu.