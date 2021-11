TV namigi: Tumbledown, Nekaj lepega je ostalo in Drevo

Ponedeljek, 1. novembra

Tumbledown: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2015. Režija: Sean Mewshaw. Igrajo: Joe Manganiello, Dianna Agron, Rebecca Hall, Jason Sudeikis, Richard Masur. Kom. 110 min.

Hannah skuša preboleti smrt moža, katerega glasbena slava pritegne tudi zanimanje prodornega newyorškega pisatelja Andrewa. Hannah sprva ne želi sodelovati z vsiljivim tujcem, toda naposled se odloči o možu napisati biografijo, pri tem pa bi ji s svojimi izkušnjami lahko pomagal prav Andrew

Povabi ga v domače, podeželsko mesto in počasi začne z njim deliti svoje življenjske skrivnosti, ob tem pa se nevede tudi sama znajde na počasni in boleči, toda neizogibno nujni poti soočanja s čustvi izgube in iskanja novega življenjskega smisla.

Nekaj lepega je ostalo za njimi: TV SLO 2 ob 20.05

Beautiful Something Left Behind. Dan., 2020. Režija: Katrine Philp. Dok. film. 65 min.

Nekaj lepega je ostalo za njimi Foto Tv Slo

Kaj so nebesa? Ali ni tako, da lahko umrejo tudi otroci ali pa stari starši, in kako nas oči sliši, če je pa mrtev? Kako torej otroci doživljajo smrt mame ali očeta ali pa kar obeh? V eni od delavnic otrok določi barvi svojega počutja: modra in rdeča, pravi. »Žalosten in zelo jezen.«

Nagrajeni danski dokumentarec predstavi žalost, izgubljenost in razumevanje dokončnih dogodkov v življenju, kot jih občutijo in izpričujejo otroci. Pretresljiv vpogled v to, kako izgubo doživljajo otroci.

Drevo: TV SLO 2 ob 22.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2014. Režija: Sonja Prosenc. Igrajo: Katarina Stegnar, Jernej Kogovšek, Lukas Matija Rosas Uršič. Drama. 95 min.

Drevo Foto Tv Slo

Celovečerni igrani prvenec Sonje Prosenc prikaže intimno življenje družine, ki se zaradi spleta okoliščin znajde v brezizhodnem položaju, ko je varna samo za zidovi lastne hiše.

Zgodba je nelinearna in hkrati podana z vidika treh protagonistov, pa tudi sam film je mogoče doživeti z različnih perspektiv. Tri časovna obdobja in trije protagonisti dodajo precej intrigantnosti, skrivnostnosti, ko gledalec iz koščkov skuša sestaviti celoto. Celoto, na katero ni povsem pripravljen.