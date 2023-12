TV namigi: Urbana komedija, Mestne promenade in Mladenka

Sreda, 13. decembra

Zgodbe, ki jih je bolje zamolčati: TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Historias para no contar. Špa., 2022. Režija: Cesc Gay. Igrajo: Anna Castillo, Chino Darín, Javier Rey, Alex Brendemühl, Antonio de la Torre. Akc. kom. 105 min.

Film je urbana ljubezenska komedija in pustolovščina, sestavljena iz petih komičnih zgodb, ki spregovorijo o ljubezenskih zadevah.

Laura je zaljubljena v soseda in ko sta nekoč skupaj, se domov vrne njen partner. Laura so odloči ljubimca skriti. Luis je še vedno žalosten, ker ga je zapustila žena. Stara prijatelja ga nagovorita, da gre na kavo z igralko Sandro. Trije prijatelji se po daljšem času znova srečajo na avdiciji. Andrés je starejši pisatelj, ki se z mlajšo partnerico Barbaro sreča na kosilu. Edu ima s partnerko otroka in pričakujeta še enega. A Edu je bil nezvest in bi rad to priznal ...

Mestne promenade: Murska Sobota: TV SLO 1 ob 17.15

Slo., 2023. Dok. odd. 30 min.

Mestne promenade: Murska Sobota Foto Tv Slo

Sedmo sezono dokumentarne serije Mestne promenade, v kateri avtor in voditelj Andrej Doblehar že vrsto let predstavlja kulturno dediščino in tradicionalen utrip slovenskih mest, začenjajo s predstavitvijo Murske Sobote.

Zgodovinsko in sodobno središče Prekmurja je bilo stoletja pod madžarsko oblastjo in kulturnim vplivom, kar je zaznamovalo tudi razvoj in podobo mesta. Predstavili bodo osrednje kulturne spomenike: grad, evangeličansko cerkev, katoliško stolnico, secesijsko in modernistično arhitekturo. Mesto bosta pomagala odkrivati zgodovinarka in dolgoletna direktorica Pomurskega muzeja Metka Fujs ter pisatelj in Prešernov nagrajenec Feri Lainšček.

Obetavna mladenka: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Promising Young Woman. VB, 2020. Režija: Emerald Fennell. Igrajo: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Adam Brody. Krim. 115 min.

Obetavna mladenka Foto HBO

Cassie je veljala za obetavno mlado žensko, dokler ni zaradi skrivnostnega dogodka nenadoma opustila študija medicine. Zdaj živi mirno življenje v hiši svojih staršev in se preživlja kot natakarica. A ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Cassie se vsak teden odpravi v nočni klub, kjer pod pretvezo pijanosti preži na moške, ki so njeno stanje pripravljeni izkoristiti.

Naključno srečanje pa Cassie ponudi priložnost, da se končno maščuje.