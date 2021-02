TV namigi: V varnih rokah, Zgodovina smučanja in Pravičnik

Nedelja, 21. februarja



V varnih rokah: TV SLO 1 ob 15.05



Čudovita zgodovina smučanja: TV SLO 2 ob 20.00

Čudovita zgodovina smučanja Foto Tv Slo



Pravičnik: Kanal A ob 20.00

Družinska in pravna drama o zapletenem postopku posvojitve.Theo se rodi materi, ki ga kot dojenčka da v posvojitev. Prestreže ga socialna delavka Pupille, ki si prizadeva za otroka najti najboljši možni dom. Novorojenček prehaja iz enih skrbnih rok v druge, skrbniki in skrbnice pa se nanj vedno znova navežejo. Pupille bdi nad njim, dokler ena od njenih številnih strank – mater brez otrok, ki na njenem oddelku čakajo na posvojitev in jih Pupille vestno vodi – ne pokaže prave volje in samozavesti, da postane Theova nova mati.Znanstvene raziskave so pokazale, da ima najstarejši ohranjeni par smuči na svetu kakih 4000 ali 5000 let. Našli so ga v nekem močvirju na Švedskem.Sicer si primat prvih smuči prisvajajo na več koncih; nekateri znanstveniki pritrjujejo na primer mongolskim nomadskim ljudstvom, ki trdijo, da tamkajšnje jamske slikarije potrjujejo kar 10.000-letno zgodovino smučanja. Francosko-švicarska dokumentarna oddaja razkriva vznemirljivo zgodbo razvoja smuči in smučanja, ki odločno zaznamuje tudi slovensko izročilo in sodobne navade.Robert McCall je nekdanji agent tajne vladne organizacije, ki se odloči pretrgati vezi s preteklostjo in se preživlja z delom v trgovini. A kmalu ugotovi, da ne more mirno gledati krivic, ki se dogajajo ljudem. Ko oropajo sodelavko, skrivaj poišče roparja in ji vrne ukradeni prstan. Potem pa spozna Teri, mladenko, ki jo nadzirajo ruski mafijci.