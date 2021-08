TV namigi: Vojna svetov, Cesta in Matrica Revolucija

Torek, 3. avgusta





Vojna svetov: Kino ob 20.00

Cesta: Planet TV 2 ob 21.00

Cesta: Planet TV 2 ob 21.00



Matrica Revolucija: Kanal A ob 21.45

Matrica Revolucija: Kanal A ob 21.45

Ray Ferrier je pristaniški delavec in ločeni oče dveh otrok, 10-letne Rachel in 16-letnega Robbija. Čeprav z njima ni v najboljših odnosih, bi zanju storil vse. Ko mesto nenadoma zavzamejo vsiljivci iz vesolja, se Ray odloči, da bo otroka spravil na varno.Spielbergova predelava slavne zgodbe si je sicer prislužila tri nominacije za oskarja (za zvok in posebne učinke), a vseeno gre za šibek scenarij, osredotočen na junaštvo Toma Cruisa. Zgodba, ki je v preteklosti povzročila, da je domišljija podivjala, je tokrat preveč dobesedno predstavljena, da bi ponudila več kot prijetno vznemirjenje.Cesta je ganljiv film z izjemno močno zgodbo, neverjetno igro in fotografijo, ob kateri zastane dih. Je tudi eden najbolj otožnih in temačnih filmov vseh časov. Posnet je po romanu Cormaca McCarthyja, ki je zanj prejel Pulitzerjevo nagrado.Dogajanje je postavljeno v obdobje po apokalipsi, v kateri so umrle vse rastline in živali, preživelo je le nekaj ljudi, ki tavajo po opustošenem svetu v iskanju hrane. Takšna sta tudi protagonista, oče in desetletni sin, ki sta na poti proti jugu, proti morju, njuno največje bogastvo pa je stari revolver z dvema nabojema, pripravljenima za skrajni primer, če ne ostane nobenega drugega izhoda.Še zadnji poglavje Matrice. Neo je ujet med Matrico in resničnim svetom. Vojska Siona in pogumni civilisti se medtem trudijo, da bi odbili napad strojev. Človeštvu grozi popolno uničenje. Sovražni Smith postaja vedno močnejši. Ušel je tudi nadzoru strojev. Zdaj grozi, da bo uničil resnični svet in Matrico. Nea medtem uspejo rešiti. Nioba odstopi Neu in Trojici svojo ladjo, s katero odpotujeta v mesto strojev, kamor ni odšel še noben človek.