TV namigi: zadnja Matrica, Luzarjev Orkester in Prešernove »popevke«

Četrtek, 8. februarja

Matrica: Obuditev (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Matrix Resurrections. ZDA, 2021. Režija: Lana Wachowski. Igrajo: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jessica Henwick. Akc. film. 185 min.

Film se vrača v svet dveh resničnosti. Ena je navaden vsakdan posameznika, druga pa tisto, kar se skriva za tem navideznim vsakdanom. Da bi ugotovil, ali je njegova resničnost fizični ali mentalni konstrukt, bo moral gospod Neo alias Thomas Anderson vnovič sprejeti odločitev in slediti belemu zajčku. Zdaj že ve, kaj mora narediti, ne ve pa, da je Matrica močnejša, bolj zavarovana in nevarnejša kot kadar koli prej.

Film je uspešen, kar zadeva čustva in nostalgijo, a zgodba in koreografija akcijskih scen nista na ravni izvirnika, pravijo kritiki.

Orkester (Premiera): TV SLO 1 ob 21.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slo., 2021. Režija: Matevž Luzar. Igrajo: Gregor Zorc, Gregor Čušin, Jernej Kogovšek, Alexander Mitterer, Maria Hofstätter. Kom. 115 min.

V komični drami Orkester spremljamo razposajene člane pihalnega orkestra, ki se odpravijo na koncert v pobrateno avstrijsko mesto. Njihovo popotovanje sestavlja mozaik današnjih medčloveških odnosov. Pet zgodb nazorno prikaže izkušnjo gostovanja in vse posledice, ki jih nosijo njegovi udeleženci.

Mladi voznik avtobusa se trudi pridobiti zaupanje svojega starejšega kolega, tega pa je strah, da bo izgubil službo. Najstnico prizadene očetovo brezskrbno uživanje na gostovanju. Dva člana orkestra pomotoma pristaneta pri avstrijskih gostiteljih, kjer ne moreta brzdati svoje veseljaške narave. Tu pa je še zgodba žena, ki ostanejo same v domačem kraju.

»Režiser Matevž Luzar najde pravo kombinacijo resnih tematik in komičnih trenutkov in ustvari film, ki je zabaven in relevanten hkrati, natančna in kreativna črno-bela fotografija ter izvrstna igra zasedbe pa poskrbita, da bo ostal v spominu po odhodu iz dvorane,« smo v Vikendu zapisali ob premieri.

Prešeren v preoblekah (Premiera): in TV SLO 2 ob 21.10

Raiven, Tokac, Nina Strnad, Alex Volasko, Štras (Big band RTV SLO in Tadej Tomšič). Režija: Tina Novak. 45 min.

Prešeren v preoblekah. Foto TVS

Uglasbitve Prešernovih poezij so pred leti zelo uspešno predstavili Vlado Kreslin (O, Vrba), Aleksander Mežek (Trnovo, kraj nesrečnega imena) in nekateri drugi pevci.

Tokratni televizijski projekt z naslovom Prešeren v preoblekah pa predstavlja priljubljene uglasbitve Prešernove poezije v izvedbi sedanjih pevcev popularne glasbe in v novih priredbah za big band. Ob spremljali Big banda RTV Slovenija bodo svojo glasbeno interpretacijo in doživljanje Prešernove nesmrtne poezije predstavili Raiven, Tokac, Alex Volasko, Nina Strnad in Gregor Strasberger Štras (Mrfy).

Projekt je nastal pod okriljem Uredništva glasbenih in baletnih oddaj. Idejno zasnovo in scenarij je prispeval urednik oddaje Daniel Celarec, dirigent Big banda RTV Slovenija pa Tadej Tomšič.

Arktični vzpon z Alexom Honnoldom (Premiera): National Geographic ob 21.00

Arctic Ascent with Alex Honnold. ZDA, 2024. 1/3. Režija: J.J. Kelley. Dok. serija. 60 min.

Arktični vzpon z Alexom Honnoldom. Foto National Geographic

Alex Honnold, eden najbolj znanih in cenjenih plezalcev na svetu, je med drugim znan po tem, da je brez vrvi in drugih varoval preplezal tisoč metrov visoko steno El Capitan.

Tokrat se je odločil osvojiti Grenlandijo, zadnjo plezalno točko na skrajnem robu sveta, podvrženo podnebni krizi. Leta 2020 se je stalilo 300 milijard ton ledu. Alex Honnold je od nekdaj želel raziskati njene najnevarnejše dele. V prvi epizodi Alex Honnold svojo ekipo vodi čez ledenik in skuša preplezati 460 m visoko kamnito steno.