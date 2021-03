TV namigi: Zelena cona, Margaret Atwood in Mesto povratka

Četrtek, 25. marca





Zelena cona: Planet TV 2 ob 21.10



Margaret Atwood: Beseda za besedo je moč: HBO ob 22.05

Margaret Atwood: Beseda za besedo je moč





Milijarder pod krinko: Mesto povratka: Discovery ob 20.00

Milijarder pod krinko: Mesto povratka

Roy Miller ima nalogo v »osvobojenem« Iraku najti orožje za množično uničenje. A Roy je čedalje bolj frustriran, kraji, kamor ga pošiljajo, so namreč prazni. Predstavnik Busheve administracije mu zagotavlja, da so njihovi podatki točni, a operativec Cie mu že vnaprej pove, da ne bo našel orožja. Potem pa z Royevo enoto naveže stik Iračan, ki trdi, da ima zaupne informacije ...Prvi visokoproračunski film o vojni v Iraku, ki se ni pretvarjal, da je obstajal legitimen vzrok za to vojno. Brezkompromisen akcioner brez dlake na jeziku.Dokumentarec odgovarja na vprašanje kdo je pravzaprav avtorica priljubljenega romana Deklina zgodba. Uspeh televizijske priredbe njenega romana je ime pisateljice Margaret Atwood povzdignil v tržno znamko. Milijoni bralcev poznajo njene knjige, le malo pa jih ve, kdo je ženska in avtorica za to zgodbo.Režiserja sta s snemalno ekipo več kot eno leto spremljala Atwoodovo in njenega zdaj že pokojnega partnerja Graema Gibsona. Dokumentarec se dotakne tudi pisateljičine preteklosti ...Poslovnež Glenn Stearns meni, da si vsak zasluži drugo priložnost. Zdaj je pred njim še večji izziv: ohraniti želi ameriške sanje žive.V tej seriji se Glenn vrača v Erie v Pensilvaniji, kjer je v 90 dneh na noge postavil podjetje Underdog BBQ. Tokrat ima novo misijo: reševati majhna podjetja na robu propada. Potem ko sprva identificira šibke točke, ga skupaj z lastniki preoblikuje v zgolj 27 dneh.