TV namigi: Ženske na položajih? Zmajevke!

Petek, 8. marca

Zmajevke (Premiera): TV SLO 2 ob 21.50

Dragon Women. Koprod., 2022. Režija: Frederique De Montblanc. Dok. odd. 65 min.

Ženske so v svetu financ v izraziti manjšini, pa vendar jih pogosto označujejo za »zmajevke«.

Dokumentarni film, posnet v Evropi in Aziji, je zanimiv preplet osebnih portretov žensk na vodstvenih položajih v finančni panogi. Podoba, ki so jo primorane vzdrževati v službi, je pogosto v osupljivem nasprotju s tistimi deli osebnosti, ki jih uspešne dame zavestno puščajo doma. Med utrinki iz delovnih okolij in trenutki prostega časa te zanimive ženske razkrijejo, kako preživijo v enem najbolj neusmiljenih in tekmovalnih poklicev na svetu.

Športni namigi Smučarski skoki (M) : TV SLO 2 ob 16.55 Kvalifikacije. Svetovni pokal, Oslo. Začenja se turneja Raw Air, kjer bodo zmagovalca določili po 16 skokih na treh različnih skakalnicah: mali, veliki in letalnici. Sklep turneje bo v nedeljo, 17. marca, v Vikersundu.

: TV SLO 2 ob 16.55 Biatlon (M). Svetovni pokal: štafeta, Soldier Hollow: TV SLO 2 ob 20.20

Biatlon (Ž). Svetovni pokal: sprint, Soldier Hollow: TV SLO 2 ob 22.5

Pot na EP 2024 (Premiera): TV SLO 1 ob 21.40

Koprod., 2024. 1. del. Magazin. 30 min.

Dayot Upamecano in Kylian Mbappe. Foto Sarah Meyssonnier/Reuters

V nogometnem športnem magazinu Pot na EP 2024, ki bo gledalce spremljal do evropskega prvenstva v nogometu poleti v Nemčiji, bodo predstavili udeleženke letošnjega zaključnega turnirja in gostiteljska mesta.

Tokrat se bo 24 evropskih reprezentanc pomerilo v desetih nemških mestih, v Berlinu, Münchnu, Dortumndu, Stuttgartu, Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in\t Leipzigu. V prvi oddaji se bosta predstavila francoska reprezentanta Dayot Upamecano in Ousmane Dembélé, nekdanji vratar dortmundske Borussie Roman Weidenfeller bo popeljal gledalce po Dortmundu, pokukali bodo še v škotski tabor.

Muriel se poroči: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Muriel's Wedding. Avstral., 1994. Režija: P. J. Hogan. Igrajo: Toni Collette, Rachel Griffiths, Bill Hunter, Jeanie Drynan. Kom./drama. 120 min.

Muriel se poroči. Foto TVS

Kultna avstralska mešanica komedije in drame o opolnomočenju skozi žensko prijateljstvo.

Mlada Muriel Heslop (Toni Collette) je zguba. Iz meglenega življenja v provincialnem mestecu beži v sončne uspešnice skupine Abba in pisane fantazije o popolni poroki, čeprav še ni bila na nobenem zmenku. Njen optimizem se poruši, ko jo socialno spretnejše prijateljice izločijo iz kroga, rekoč, da jih Muriel sramoti.

V stanju žalovanja spozna Rhondo (Rachel Griffiths), sotrpinko, ki se prav tako počuti kot izobčenka. Prijateljstvo z Rhondo ji da krila. Muriel si z denarjem, ki ga ukrade staršem, v Sydneyju pod drugim imenom ustvari življenje, o kakršnem je vselej sanjala. A cena tega je, da mora lagati drugim in sebi. Še preden se zave, da je zavila v napačno ulico in mora spremeniti smer, jo zapusti tudi Rhonda. Muriel se spravi k sebi in odide v boj, da bi spet pridobila prijateljico, edinega človeka, ki verjame v njene potenciale.