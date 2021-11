TV namigi: Zgodovinski miti, Zgodba Grace Kelly in Punčka

Nedelja, 21. novembra

Zgodovinski miti in skrivnosti: Ruska revolucija: TV SLO 2 ob 20.05

Royal History's Myths and Secrets. 2020. Režija: Laura Blount. Dok. odd. 60 min.

Ruska revolucija je nedvomno eden osrednjih dogodkov 20. stoletja, a vendar … Je bil Lenin njen resnični vodja? So govorice o carici in obnorelem menihu Rasputinu res pripomogle k strmoglavljenju ruske monarhije, kakšna je bila resnična usoda carične Anastazije in kako so boljševiki prikrojili zgodbo o oktobrski revoluciji?

Zgodovinarka in TV-avtorica Lucy Worsley se sprehodi po carski preteklosti in gledalcem živo predstavi verodostojen potek dogodkov, mite in laži, ki so se spletli skozi čas, pa loči od resnice.

Zgodba Grace Kelly: TV SLO 2 ob 21.05

Elle s'appelait Grace Kelly. Fr., 2002. Režija: Serge de Sampigny. Dok. odd. 55 min.

Zgodba Grace Kelly Foto Tv Slo

Grace Kelly je veljala za eno izmed najboljših in najlepših filmskih igralk svojega časa in je še danes hollywoodska ikona. Umrla je za posledicami prometne nesreče leta 1982, stara 52 let.

Francoska dokumentarna oddaja prinaša prav poseben, intimen pogled v življenje znamenite igralke in monaške princese. Družina Grimaldi, v katero se je Grace poročila, je namreč avtorjem dokumentarca omogočila dostop do zasebnega, večinoma še neobjavljenega arhivskega gradiva. V njem so tudi posnetki družinskega življenja na filmskem traku, ki sta jih Grace in princ Rainer snemala sama.

Punčka: TV SLO 1 ob 22.10

Petite fille. Fra./Dan., 2020. Režija: Sébastien Lifshitz. Dok film. 90 min.

Punčka Foto Tv Slo

Saša je prikupna deklica, ki rada pleše in si želi, da bi jo sprejeli tudi zunaj ljubeče družine, v šoli, kjer si je končno našla družbo. Prijatelji jo prvič obiščejo na domu, v njeni dekliški sobi. Več težav z disforijo spola, Saša se je namreč rodila kot deček, pa imajo vodstvo šole in učitelji.

Francosko-danski dokumentarni film nudi doživet, tenkočuten pogled v vsakdanje življenje izjemne družine in zelo pogumne deklice. Dokumentarec režiserja Sébastiena Lifshitza, ki se pogosto ukvarja s temami spola in spolne usmerjenosti, je prejel nagrade na festivalih v Chicagu, Seattlu, Ghentu, Sevilli.