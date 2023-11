Sumničenja o starosti najstarejšega psa na svetu

Novica o smrti portugalskega psa Bobija pri 31 letih in 165 dneh starosti je konec oktobra obšla ves svet. Bobi namreč ni bil navaden pes, ampak z Guinnessovim žigom potrjen kot najstarejši na svetu. Toda občudovanje njegove častitljive starosti, psi pasme alentejski planinski pes sicer živijo do 14. leta, se je počasi sprevrglo v globalno sumničavost, ali je to biološko sploh mogoče.

Začelo se je z objavami različnih fotografij Bobija iz leta 1999, na katerih ima tace drugačne barve kot pes, ki je 21. oktobra poginil na Portugalskem. Veterinarji so izrazili še druge pomisleke, piše Guardian, čeprav je bila njegova starost registrirana v nacionalni zbirki podatkov o hišnih ljubljenčkih, ta običajno temelji na izjavi lastnikov. Poleg tega je genetsko testiranje samo potrdilo, da je star, ne pa tudi njegove natančne starosti.

Človeška hrana

Kot je za britanski časnik povedal veterinar Danny Chambers, nobeden od 18.000 članov skupine Veterinary Voices, ki jo vodi, ne verjame, da je bil Bobi res toliko star. »To je enakovredno človeški starosti več kot 200 let, kar je glede na trenutne zdravstvene zmogljivosti popolnoma neverjetno. Za njegovo starost ni bilo predloženih nobenih konkretnih dokazov. A veterinarji smo znanstveno utemeljen poklic, zato mora Guinnessova knjiga rekordov, da ohrani verodostojnost in avtoriteto v očeh veterinarske stroke, objaviti nekaj neizpodbitnih dokazov.«

Chambers je dodal, da so Bobijev primer zdaj prevzeli navdušenci teorij zarot, ki že dolgo zagovarjajo tezo, da pasja hrana ubija hišne ljubljenčke, saj so Bobija hranili s človeško hrano.

Po drugi strani pa je profesor veterine Andrew Knight dejal, da je bilo skozi zgodovino nekaj drugih zelo starih psov in bi bilo koristno primerjati Bobija z njimi, da bi ugotovili, v čem izstopa.

Po besedah ​​Bobijevih lastnikov, družine Costa, so v njegovem rodu dobri geni: njegova mati je živela 18 let, drugi družinski pes je poginil pri 22 letih. Njegov lastnik Leonel Costa je bil star osem let, ko je pred starši rešil Bobija in ga skrival, dokler mu niso dovolili, da ostane del družine. Bobi je vse življenje živel v vasi Conqueiros blizu zahodne portugalske obale. Dolgoživost pripisujejo hrani, ki je bila enaka, kot jo je uživala vsa družina (le brez začimb), in pohajkovanju po mirnem okolju brez povodca. Zabave za njegov 31. rojstni dan maja se je udeležilo več kot sto ljudi, on pa je takrat že slabo videl, težko hodil in vedno več časa dremal na dvorišču, obkrožen z mačkami. Tiskovni predstavnik Guinnessove knjige rekordov je za Guardian potrdil, da se zavedajo vprašanj glede Bobijeve starosti in podatke preučujejo.