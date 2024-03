Uporabniki Facebooka in Instagrama se soočajo s težavami

Čeprav spletne strani družbenih omrežji Facebook in Instagram delujejo, je stotisoče uporabnikov širom sveta od okoli četrte ure v torke popoldne sporočilo, da se v svoje uporabniške račune nikakor ne morejo vpisati, poroča spletna stran Down Detector.

Že več kot pol milijona uporabnikov je sporočilo težave, večinoma so bili odjavljeni iz svojih računov, ko pa so se poskušali vpisati nazaj so dobili le sporočilo o napaki, na primer: »Nekaj je šlo narobe. Prosimo, poskusite znova.«

S podobnimi težavami se srečujejo tudi uporabniki drugih družbenih omrežji v lasti podjetja Meta, kot so denimo Threads.

Iz ameriške družbe Meta, ki ima obe omrežji v lasti, so sporočili, da težave odpravljajo.