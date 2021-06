V hrvaški vasi prodajajo stare hiše za eno kuno

Danijel Harmnicar, eden od tistih, ki so že kupili hišo za eno hrvaško kuno. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

V občini Legrad na severozahodu Hrvaške za eno kuno (13,3 centa) prodajajo prazne in zapuščene hiše, da bi povečali število prebivalcev kraja, ki leži blizu sotočja Mure in Drave ob hrvaško-madžarski meji. Za nakup se zanimajo tudi posamezniki iz Rusije, Turčije, Kolumbije in še nekaterih držav.V Legradu so zaradi odseljevanja prebivalcev ponudili možnost za nakup 19 zapuščenih hiš po ceni ene kune, doslej pa so jih prodali 17, je potrdil župan občineza agencijo Reuters, ki je že prejšnji teden poročala o prodaji »hiš za drobiž« na Hrvaškem. Po objavi zgodbe so interes za življenje v Legradu izrazili tudi v Rusiji, Ukrajini, Turčiji, Kolumbiji, Argentini, Indiji in na Nizozemskem, je Sabolić povedal za hrvaške medije.Za prodajo zapuščenih objektov, med katerimi so tudi ruševine brez oken in vrat, so se odločili lani, je pojasnil. V občini imajo nekaj več kot 2200 prebivalcev, kar je dvakrat manj kot pred 70 leti.Za nakup hiše za eno kuno je treba izpolniti določene pogoje. Posamezniki in družine morajo biti mlajši od 40 let, ne smejo biti lastniki nepremičnin. Občina poleg tega zahteva, da so kupci plačilno sposobni, nekaznovani in pripravljeni živeti v tem delu Hrvaške. Občina ponuja pomoč za obnovo hiš v višini 35.000 kun ali nekaj manj kot 4700 evrov. Obenem v Legradu napovedujejo, da bo kmalu na prodaj še nekaj hiš.Eden od novih lastnikov iz Hrvaške je povedal, da so imeli veliko administrativnega dela, preden so kupili hišo. Gradbena dela še potekajo, a je družina srečna, da niso več podnajemniki.Prebivalci Legrada se medtem veselijo, da bodo kmalu imeli nove sosede, a obenem priznavajo, da bi se nekoliko težje navadili na tujce, ker se, kot menijo, ne bi razumeli zaradi jezikovnih ovir.Da je prodaja starih in zapuščenih hiš za en evro prinesla pričakovane rezultate, so pokazali primeri nekaterih vasi na italijanski Siciliji, ki so znova zaživele po prihodu mladih družin , o čemer so pred časom poročali svetovni mediji, kot sta CNN in BBC.