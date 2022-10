V središču pozornosti tudi tast in soproga Rishija Sunaka

Novi britanski premier indijskih korenin Rishi Sunak je velika novica tudi v indijskih medijih. Pišejo, da je postal ministrski predsednik med hindujskim praznikom luči, indijski premier Narendra Modi pa upa, da bosta državi še okrepili vezi. V središču medijske pozornosti Zahoda sta tudi Sunakov tast, indijski milijarder, ekvivalent Billu Gatesu, N. R. Narayana Murthy, ustanovitelj softverskega giganta Infosys, in njegova hči, Sunakova žena Akshata Murty.

»Čestitke Rishiju. Zelo smo ponosni nanj in mu želimo veliko uspeha. Prepričani smo, da bo naredil najboljše za prebivalce Združenega kraljestva,« je zetov politični uspeh komentiral njegov 76-letni tast, zdaj že upokojeni N. R. Narayana Murthy, čigar premoženje je Forbes ocenil na približno 4,6 milijarde evrov.

Premoženje Sunakovega tasta N. R. Narayane Murthyja je Forbes ocenil na približno 4,6 milijarde evrov. FOTO: Parth Sanyal/Reuters

Toda tudi njegova hči Akshata Murty, žena novega britanskega premiera, je milijonarka. In to s komaj 0,91-odstotnim deležem v informacijskem gigantu Infosys, ki ga je ustanovil njen oče v začetku osemdesetih let. Z ocenjenih okoli 690 milijonov funtov je, kot so aprila zapisali v Guardianu, bogatejša celo od zdaj že pokojne kraljice (365 milijonov funtov). Aprila je namreč v britanski javnosti odmevalo, da Akshata Murty nima stalnega prebivališča v Združenem kraljestvu, v zameno za plačilo letne dajatve v višini 30.000 funtov naj bi se izognila plačilu davkov – ti naj bi bili ocenjeni na kar 20 milijonov funtov. Po pritisku javnosti je njen tiskovni predstavnik napovedal, da bo začela plačevati davke na svoje globalne prihodke v Združenem kraljestvu.

Koliko je vreden premierski par Premierski par ima v lasti tudi londonsko izpostavo tveganega kapitala Catamaran Ventures UK, ki vlaga v zagonska podjetja. Sunak je, še preden je bil leta 2015 izvoljen v parlament, na ženo prenesel svoje deleže in zdaj je ona edina lastnica. A ima po poročanju Guardiana (neposredne) lastniške deleže še v najmanj šestih britanskih podjetjih, vključno z znamko moških oblačil po meri New & Lingwood in verigo športnih centrov Digme Fitness. V njuni lasti so tudi najmanj štiri nepremičnine, med drugim hiša v Kensingtonu, ocenjena na skoraj 7 milijonov funtov, in penthouse v Santa Monici, vreden več kot 6 milijonov dolarjev.

V otroštvu pri starih starših, nato v tujini

Rishi Sunak in Akshata Murty, ki imata hčerki, 11-letno Anoushko in 9-letno Krishno, sta se spoznala med podiplomskim študijem na kalifornijski univerzi Stanford. Poročila sta se v Bangaloru avgusta 2009, na tradicionalni poroki je bilo tisoč gostov, med svati sta bila tudi dva vodilna moža indijske zvezne države Karnataka, tedanji predsednik uprave tehnološkega podjetja Wipro Azim Premji, ustanoviteljica biofarmacevtskega podjetja Biocon Kiran Mazumdar Shaw ter igralec kriketa Anil Kumble.

Rishi Sunak in Akshata Murty, ki imata hčerki, 11-letno Anoushko in 9-letno Krishno, sta se spoznala med podiplomskim študijem v ZDA. Foto Peter Nicholls/Reuters

Sicer pa je Akshata Murty – ekonomijo in francoščino je študirala na zasebnem kolidžu v Kaliforniji, modno oblikovanje v Los Angelesu in nato delala magisterij na univerzi Stanford – prva leta življenja preživela pri starih starših po očetu blizu Goe. Oče, tedaj mladi računalniški programer, ki je nato ustanovil podjetje Infosys, in mama Sudha Murty, računalniška znanstvenica, prva inženirka, ki je delala za takrat največjega indijskega proizvajalca avtomobilov znotraj konglomerata Tata, sta se zaradi dela preselila v precej oddaljen Mumbaj.

Murthy je v knjigi pisem indijskih znanih osebnosti svojim hčeram Legacy, Letters from eminent parents to their daughters zapisal, da je bilo zapustiti hčer ena od najtežjih odločitev v življenju. A jo je kljub visokim potnim stroškom obiskoval vsak konec tedna. Ko se je Akshata Murty preselila v Mumbaj, življenje ni bilo več tako sproščeno. Mama se je odločila, da doma zanju z mlajšim bratom Rohanom ne bo televizije, da se bo treba posvetiti učenju, branju, pogovorom in druženju s prijatelji.

Sunak, ki se je rodil v Southamptonu v Veliki Britaniji staršem indijskih korenin, je v enem od nedavnih intervjujev za Sunday Times skrivnost svojega zakona pojasnil z različnostjo. »Sem zelo urejen in organiziran, ona pa zelo neurejena in bolj spontana. Ne bo ji všeč, a bom odkrit, ni navdušena nad pospravljanjem. Je prava mora, oblačila povsod ... In čevlji ... O bog, čevlji,« je dejal o svoji ženi, ki se je preizkusila tudi kot modna oblikovalka. A naj bi posel po treh letih propadel.