Več kot 150 članov slovenske akademske skupnosti podprlo srbske študente

Po tem, ko je v soboto v Ljubljani potekal shod v podporo srbskim študentom, dan kasneje pa tudi v Mariboru, so zdaj pismo podpore srbski študentski, dijaški, učiteljski in akademski skupnosti pripravili tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, in sicer na pobudo dr. Varje Balžarosky Antić. Podpisalo ga je 150 članic in članov slovenske akademske skupnosti.

Pismo so v srbskem prevodu poslali na naslove rektorata Univerze v Beogradu ter nekaterih dekanatov fakultet na vseh Univerzah po Srbiji (Niš, Kragujevac, Novi Sad), so sporočili z mariborske filozofske fakultete.

Kot so med drugim zapisali v pismu: »Budno spremljamo vaša pogumna, občudovanja vredna in navdihujoča dejanja v vztrajnem vsakodnevnem ponavljanju jasnih zahtev, naj oblasti prevzamejo odgovornost za zrušitev nadstreška novosadske železniške postaje, katerega rekonstrukcija je bila financirana z javnim denarjem. Razumemo vas pri opozarjanju, da je ta dogodek, ki je le eden v nizu tragedij, simbol stanja, v katerem se je znašla Srbija.«

Podpirajo blokade v časih, kot so zapisali v pismu, ko se je univerza kot avtonomni prostor, kjer vznikata kritično mišljenje in delovanje za skupnost, preselila na ceste, trge, cestninske postaje in mostove ter v mirni upor potegnila nepredstavljivo množico ljudi.

»Pozdravljamo vašo pokončno borbo za spoštovanje zakonov, za prenovo institucij v državi, ki je v očitni akutni ustavni, politični in varnostni krizi. Mednarodni odziv politikov, držav in institucij ocenjujemo kot premlačen in, milo rečeno, preveč pragmatičen.

Vse nasilne odzive zato ostro obsojamo in pozdravljamo odločitev rektorskega kolegija Univerze v Beogradu, da se univerza ne bo odzvala na predsednikov poziv k dialogu o študentskih zahtevah in da bodo s tem povezane odločitve univerze potekale usklajeno s študentskim plenumom. Verjamemo v možnost sprememb, za katere se srčno borite, in vam stojimo ob strani.«

Med podpisanimi akademiki so med drugim dr. Svetlana Slapšak, dr. Boris Vezjak, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, dr. Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Boris A. Novak, pesnik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Tadej Troha, ZRC SAZU, Filozofski inštitut, dr. Mirjana Ule, SAZU, in drugi.