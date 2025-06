O energiji, civilizaciji, tehnologiji in smislu

V nadaljevanju preberite:

Pred šestinšestdesetimi milijoni let je v bližino polotoka Jukatan v Mehiki padel asteroid. Povzročil je obsežne požare in ogromen val, ki je pustošil po obalah celin. Udarec je v zrak dvignil prašne delce, ki so prekrili sonce. Zaradi propadanja rastlin so izumrle vse živali, težje od 25 kilogramov. Manj znano je, da je bilo to le eno izmed petih velikih izumrtij v zadnjih 500 milijonih let. Druge dogodke so povzročili izbruhi vulkanov ali večje podnebne spremembe različnih naravnih vzrokov. Zgodovina kaže, da človeštva ne ogrožajo zgolj antropogene dejavnosti, kot so podnebne spremembe zaradi zgorevanja velike količine kemične oblike energije ali razvoj orožja za množično uničevanje. Zemlja je za velike sesalce od nekdaj nekoliko negotov prostor za življenje. Zaton civilizacije bi nas pustil nemočne proti tem mogočnim silam narave.