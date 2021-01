S strogimi ukrepi nad nove mutacije

V nadaljevanju preberite:

Virus iz Wuhana je pustošil po svetu kot tleči ogenj, vendar pandemija zdaj bolj spominja na morje plamenov, ki divjajo po vsem svetu. Sedanje razmere v Sloveniji imajo trend k rahlemu izboljšanju, vendar moramo vedeti, da je bolezen zelo razširjena po vsej Evropi in da se pojavljajo nove variante virusa. Novi genetski različici B.1.1.7 in B1.351, prvič identificirani v Združenem kraljestvu in Južni Afriki, sta se razširili v številne evropske države, tudi v naše sosednje države in k nam. Mutant B.1.1.248, ki so ga odkrili v Braziliji in na Japonskem, ni nič manj škodljiv kot njen britanski bratranec. Nasprotno. Vsebujejo še eno mutacijo v svojem genskem materialu – E484K, ki bi se lahko izkazala za še bolj nevarno zaradi, za zdaj v laboratoriju nakazane zmožnosti, da bi postala vsaj delno odporna na sedanja cepiva.