Sredozemska univerza za skupno prihodnost

Sredozemlje je bilo vedno talilni lonec civilizacij, kraj trgovanja, izmenjave znanja in skupnih usod. A v zadnjih desetletjih se je prepogosto spremenilo v močvirje nesporazumov in zamujenih priložnosti. Ta trend želimo obrniti z vlaganjem v ljudi, zaupanjem in izmenjavo znanja. Sredozemska univerza bo človeški in kulturni temelj novega pakta za Sredozemlje, ki bo simbol partnerstva, blaginje in miru.

Ta pobuda temelji na treh stebrih - opisanih v nadaljevanju.