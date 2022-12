Zakaj se Evropa in Latinska Amerika potrebujeta

V nadaljevanju preberite:

V našem današnjem še nevarnejšem in nepredvidljivejšem večpolarnem svetu so trgovinski odnosi še naprej ključni. Vendar jih ni mogoče obravnavati ločeno od geopolitike. Številni Evropejci in Evropejke so dolgo verjeli, da bi jih lahko, vendar se je z rusko agresijo proti Ukrajini jasno pokazalo, kako tvegana je odvisnost Evropske unije od ruskega plina in da takšen pristop ni več vzdržen.