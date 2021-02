Biti svoboden že vnaprej

V nadaljevanju preberite:



Prizor kofetkanja ameriških konservativnih komentatorjev v dolgi noči preštevanja glasov na novembrskih predsedniških volitvah mi ob razmisleku o aktualnem političnem trenutku vedno znova prihaja pred oči. V urah, ko se je odločalo o usodi sveta, je zbrana druščina sproščeno kramljala, srkali so kavo, in seveda – Dennis Prager si je prižgal cigaro. Kakor da imajo z volitvami sklenjen neki poseben pakt in kakor da jih intimno razumejo; kakor da volitve s svojo vzvišenostjo v eterični suspenz od usodnosti lastnih prepričanj začasno privzdigujejo tudi njih same: »Bo, kar bo.«