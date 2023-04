Človek nima nikoli suženj drugega človeka biti

V nadaljevanju preberite:

»Mir in varnost«, béke es biztonság: to je bilo geslo varnostne konference, ki je potekala minuli teden v Budimpešti. Konferenca, ki naj bi na globalno sceno projicirala madžarsko zunanjepolitično samozavest, je bila očitno usmerjena proti »evroatlantskemu konsenzu« glede Ukrajine. Madžarska vlada je na njej afirmirala svoje »ločeno stališče« do tega problema.

Besede, ki jih je izrekel Orbánov zunanji minister Péter Szijjártó na ozadju panoja, na katerem se je bohotil omenjeni slogan, bi verjetno z navdušenjem ponovil vsak serijski podpisnik odprtih pisem, ki jih kritiki evropskega in širšega zahodnega odziva na rusko agresijo naslavljajo na slovensko vlado: »velik del sveta, z izjemo severnoatlantskega balončka, se strinja z našo mirovniško vizijo in se zavzema za čimprejšnje sprejetje mirovnega sporazuma, ki naj dolgoročno zagotovi mir in varnost v regiji«.