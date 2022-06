Festival škandaloznega poletja

Kdor se je prejšnjo nedeljo vozil po Sloveniji in gledal, kaj se dogaja po bencinskih črpalkah, je lahko le pritrdil premierski pripombi: nedopustno in škandalozno. Česa podobnega v tej državi nismo doživeli niti v času osamosvojitvene vojne niti v času jugoslovanske vlade, ko so omejili vožnjo z avtom na parno in liho registrsko tablico ali ko so omejili nakup goriva z bencinskimi boni. V Jugoslaviji je bil red.

Da bi lahko v enem samem dnevu zmanjkalo goriva na skoraj vseh bencinskih servisih v državi hkrati, da bi skoraj vsi že zjutraj (ne popoldne ali zvečer, potem ko bi že prodali določene količine goriva) izpraznili svoje velike cisterne, da bi vsi servisi imeli pripravljene podobne napise, da bi zmanjkalo goriva na različno velikih črpalkah, tako ob avtocesti, kjer v nedeljo ni tovornjakov, kot v majhnih, zakotnih krajih ... eh, to me spominja na tisti vic o bananinem olupku, na katerega je stopil sedemkrat zabodeni pokojni, padel na svoj nož in to ponovil še sedemkrat zapored.

Za piko na i ob nedeljskem škandalu so poskrbeli inšpektorji, ki so v naslednjih dneh odkrili eno (1) nepomembno kršitev. Skratka, inšpektorji so ugotovili, da je bilo vse v najlepšem redu. Krivi so bili kupci, ker so hoteli preveč. To se še ni zgodilo, čeprav smo v preteklosti preživeli že na stotine podražitev goriva.

Če k nedeljski naftni scenografiji dodamo prepričanost naftnih trgovcev, da smejo v primeru zamrznitve marž od države zahtevati izpad prihodka, čeprav v svojem poslovanju izkazujejo na desetine milijonov evrov dobička, in če vidimo, s kakšnim apetitom bi vsak od njih kupil drugega (ko bi jim regulatorji trga le dovolili), potem naivno sklepamo, da jim v tem poslu le ne gre tako slabo. Če bi res tenko piskali, bi posel opustili in ga poslali k vragu. Če k vsemu dodamo še politično naravnanost upravljavskih struktur trgovcev, ki kraljujejo na Betajnovi, potem festival škandalov šele začenjamo.

Drugi tak »festivalski« dogodek se je zgodil na TV Slovenija, kjer so novinarji dva meseca po nastopu domnevne svobode uvideli, da ima zmaj vendarle več kot 12 glav. Novopečenci se sproti učijo rokoborskega prostega sloga, ki kaže, da se bo najhitreje sestavljena Golobova vlada morda lahko najhitreje sestavila šele konec leta. Zakon o RTV pa bo morda sprejet prihodnje leto. V tem škandaloznem festivalskem poletju bo vse odvisno od tega, koliko referendumov bodo ustavna in vrhovna sodišča dovolila na isto temo. Za ustanovitev občine Ankaran so bili potrebni štirje referendumi in še potem občine ni ustanovil državni zbor z zakonom (kot je edino možno), temveč jo je mimo zakona ustanovilo ustavno sodišče. Tudi referendum o drugem tiru so sodniki razpisali dvakrat za isti zakon in omogočili zapravljanje dvakrat po štiri milijone evrov nepotrebnih stroškov. Če dveh referendumov in zapravljenega časa ne bi bilo, ne bi bilo niti zdajšnjih napovedi o morebitni 100-milijonski podražitvi zaradi inflacije, ker bi bil drugi tir že zgrajen.

Drugega tira ne omenjamo po naključju. Oba »državotvorna« referenduma je vodil naddržavljan Vili, ki je tedaj priznal, da mu pomaga ena od strank, sicer mu ne bi uspelo zapraviti toliko milijonov. Novi referendumi se rojevajo v povsem istih festivalskih laboratorijih z istim Vilijem na čelu. »To počnemo zgolj zaradi demokracije,« nas prepričuje diplomant obramboslovja. »To so vaše domneve, gospod Janez,« mu odgovarja naš špicelj. Sploh ne gre za delitev na leve in desne, na tiste, ki pred častno četo togo salutirajo, in tiste, ki pred četo sproščeno razširijo roke, ampak za preprosto delitev na naivne na eni strani in na zlobne, pokvarjene in grde na drugi, ki skrbijo za škandalozno ribarjenje.

V takem festivalskem nerazpoloženju bi bilo v deželi škratov, vil, parkeljnov, Kekcev in Bedancev bolj koristno, da bi odprta pisma pisali domačim pravljičarjem na domače naslove. Aurelio naj raje ponudi korenček in fižolček gospodu Grahu in mu predlaga mirovna pogajanja o ukinjanju oddaj. Spomenka mu lahko uredi povezavo med TV SLO in Planetom TV, ki bi bila temelj nove neuvrščene Evrazijskevizije. Luka pa naj končno oboroži novinarje, jim pošlje frače, loke, pasje bombice in druga osnovna sredstva, da bodo preživeli vsaj do svobode. Golobovi vladi bi bilo s pismi lažje, saj bi ukrepala tako kot pri Ukrajini: združila bi nasvete iz vseh treh pisem skupaj, da bo obramboslovno-militantni volk sit, koza pa še naslednjih 20 let na referendumih.