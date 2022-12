Gospodarski vzpon in amaterske plače

V nadaljevanju preberite:

Slovenci smo ponosni na svoje vrhunske športnike. Zato je še toliko bolj nerazumljivo, da se politika vede povsem drugače, ko gre za odnos do gospodarstva. Že res, da se hvali z uspešnimi slovenskimi podjetji, toda v resnici se do gospodarstva vede kot do kluba v tretji slovenski ligi. Najbolj nazoren primer so plače. Kaj je v ozadju ideje, da bodo plače različnih poklicev različno obdavčene?