Gradimo z zemljo

Ta teden poteka na domačiji na Dolenjskem mednarodna arhitekturna delavnica, posvečena gradnji z zemljo. Delavnica je del daljšega procesa raziskovanja in preizkušanj, ki se bo končal z gradnjo objekta iz zemlje, pred letom dni izbranega na natečaju revije Outsider. Večino materiala za hišo bomo izkopali na lokaciji sami. V sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo (ZAG) izvajamo preizkuse trdnosti in odpornosti mešanic lokalne zemlje, ilovice in peska. Hišo iz zemlje bomo izvedli v seriji skupinskih delavnic, na katerih bomo skupaj pridobivali izkušnje in spoznavali zakonitosti zemlje v gradnji. Takšna participacija, sicer nekaj običajnega v tradicionalni gradnji v preteklosti, je ena izmed značilnosti sodobne gradnje z zemljo – njen učinek pa je poleg objekta tudi močna identifikacija in gradnja skupnosti. V nasprotju s sodobno arhitekturo gradnja z zemljo vrača v ospredje že pozabljene teme – sodelovanje, ozaveščen odnos do prostora, stik z materialom in vloženo energijo – ter zahteva veliko časa.