Julija Primic spregovori

Mojca Pišek: Zapis posvečam spominu na Julijo Primic, ki je bila najstnica, ko se je vanjo zaljubil 33-letnik in ji potem še več let namenjal pozornost, ki je ni želela in jo je s tedanjo družabno etiketo in bontonom zavračala. FOTO: Ermin Međedović