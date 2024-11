(KOLUMNA) Individualizacija

V kolumni preberite:

»V pedagoški srenji vre. Kolumna z naslovom Demokratizacija, nedavno objavljena v časniku Delo, kar kliče po smelem odzivu. Piska je v njej podlo izrabila svoj siceršnji izzivalni slog in si privoščila na videz lahkotno prehajanje iz sarkazma v norčevanje in nazaj. Takih šolnikov Slovenija res ne potrebuje. Skrbno načrtovana in rahločutno izvajana prenova slovenskega šolstva, ki smo ji priča v aktualnem obdobju, ne potrebuje jezikavih osatinj, ampak zagovornike. Za zdaj je naša podporna skupina še v povojih, a smo ji že nadeli bodro ime: Čuvarji individualnosti vsakogar, na kratko ČIV. Naš cilj je razgaliti, da se pod krinko demokratizacije razgrajuje pomen posameznika kot krone družine, družbe in stvarstva. Začenši pri šolstvu.