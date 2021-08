Napaka št. 2020

V nadaljevanju preberite:

Sprehod po galeriji Alte Pinakothek v Münchnu se je izkazal kot pravo zdravilo za ta čas, kot pravi zaključek poletja. Od podob demonov, polživali in strojev Hieronima Boscha, ki ponazarjajo, kaj zlega zmore človek, do žareče narave Vincenta van Gogha, čigar slike so s še nekaterimi drugimi zaradi prenove prestavili iz nove pinakoteke v staro. Od nadležne maske FFP, ki jo zahtevajo nemški ukrepi, do spoznanja, da je to pravzaprav edini tip maske, ki ga ne moreš nositi pod nosom. »To je verjetno eden od razlogov,« sem si rekel, »da pri njej tako trmasto vztrajajo, saj maska, ki ne pokriva vseh dihalnih poti, nima pravega učinka.«