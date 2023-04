O novem predlogu asistiranega samomora

V nadaljevanju preberite:

Ta teden se je začelo zbiranje podpisov volivcev za vložitev predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Glede na ponovitev stereotipnega začetka argumentov za in proti na spletnih omrežjih je očitno, da so avtorji za zdaj premalo poudarili, da gre tokrat za bistveno spremenjen zakonski predlog.

Zlasti bi jim priporočal, naj to posebej poskušajo razložiti zdravnikom, saj je ravno o vlogi zdravnika v tem predlogu daleč največ sprememb. Prva različica zakonskega predloga je namreč tako rekoč vsem družinskim zdravnikom »naložila«, da izvedejo asistirani samomor ali evtanazijo lastnih pacientov. Tokrat družinski zdravnik na željo prosilca izpolni le formular z mnenjem o naravi bolezni, ves nadaljnji postopek bi bil v rokah komisije in nekaj stalnih asistenčnih ekip, s čimer bi izostal tudi problem ugovora vesti.

Prejšnja različica predloga je doživela ogorčeno zavrnitev ravno družinskih zdravnikov, saj jih je zakonski predlog brez predhodnega posvetovanja z njimi celo obvezal za izvajalce evtanazije njihovih pacientov. Takrat predlagatelji niso hoteli razumeti in sprejeti (kljub predhodnim dobronamernim opozorilom številnih, tudi avtorja tega teksta), da je tudi evtanazija veščina, ki zahteva specifično izobraževanje, in kar na lepem to naložiti kot rutinsko delovno obveznost vsem družinskim zdravnikom je bilo povsem zunaj pameti.