Ocenjevanje na ladji sredi neurja

Drugič so bile podeljene Michelinove zvezdice za slovenske chefe, ki so med pandemijo pokazali odpornost, borbenost in talentiranost. V primerjavi s prejšnjim letom ima Slovenija eno zvezdico več. Pa vendar: panogi so razmere zelo škodile, kljub prestižu, ki ga prinašajo ocene Michelinovega vodnika, se morajo chefi in lastniki spraševati o prihodnosti. Restavracije naj bi po nekaterih mnenjih predpandemijsko stanje dosegle šele leta 2024, a napovedi pravijo, da bo vse drugače. Kako drugače?