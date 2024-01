Poskus – das Experiment

V nadaljevanju preberite:

»Publiciteto upravičeno hvalijo kot zdravilo za družbene in industrijske bolezni,« je leta 1913 zapisal ameriški pravnik Louis Brandeis. »Pravijo, da je sončna svetloba najboljše razkužilo; električna luč najučinkovitejši policist.« Brandeis je tri leta kasneje postal sodnik na vrhovnem sodišču ZDA – prvi sin judovskih imigrantov, ki mu je uspelo kaj takega. Dvomljivo je sicer, ali bi se mu posrečilo tudi danes, dobro stoletje kasneje, ko je priseljencem še težje kot takrat. Še večje vprašanje je, ali Brandeisova modrost sploh še velja. Namreč, da se zarote in nakane vplivnih gospodarstvenikov in politikov najbolje prepreči tako, da se o njih poroča v javnosti. Ali drugače, ali preiskovalno novinarstvo sploh še zmore družbo premakniti na bolje?