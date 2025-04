Priporočilna pisma

V kolumni preberite:

Prejšnji teden sem pregledovala prijave za mesto doktorskega študenta. Ne gre za običajno mesto mladega raziskovalca, temveč za del evropske doktorske mreže Tales (Time-domain Analysis to study the Life-cycle and Evolution of Supermassive black holes), v kateri bo deset institucij v osmih evropskih državah zaposlilo skupno 11 doktorskih študentov, pri čemer velja načelo mobilnosti (ki pravi, da se kandidati v zadnjih treh letih niso več kot eno leto izobraževali v državi, v kateri želijo opravljati ta doktorski program).