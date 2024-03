Prispevek Slovenije k naslednji vojni

V nadaljevanju preberite:

Celoten politični razred je lansko izvolitev Slovenije za položaj nestalne članice v VS ZN proslavil, kot da bi bili v stožiški areni ali na planiških tribunah: z občutkom zmage na velikem tekmovanju. Uspeh je pravilno razumel kot statusno potrditev države, ki se mora po več kot 30 letih obstoja še vedno boriti za vse oblike prepoznavnosti in gole prisotnosti v mednarodni skupnosti.

Triumfalistično občutenje izvolitve je zakrivalo dejstvo, da članstvo v VS ZN predstavlja veliko odgovornost ter državi prinaša neslutene izzive. Slovenija se zdi na velikem političnem odru vedno znova razpeta med dvema možnostma: da nastopa brezkompromisno in z občutkom moralne nujnosti in v to vkalkulira nekatere negativne učinke zase ter možnostjo, da sedi v kotu, se dela nevidno in hkrati frustrirano hrepeni po tem, da bi svoja visoka moralna načela lahko pretvarjala v geopolitične učinke, postala torej metaforično »ena od velikih«.