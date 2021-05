Šibki predsedniki na malem otoku

Otok pred Koprom Foto Boris Šuligoj

»Nimam pravice, da bi kot gostja v vaši državi delila nasvete. Zlasti kot Nemka ne. Lahko pa izrazim svojo hvaležnost za to, da smo bili Nemci po vsem tem trpljenju in grozotah, ki jih je naša država prizadejala neštetim ljudem, znova sprejeti v skupnost narodov. Za nas je to, da lahko do nekoč najhujših sovražnikov danes gojimo globoko prijateljstvo in se skupaj zavzemamo za boljši, pravičnejši svet, res veliko darilo,« je v dobri slovenščini povedala nemška veleposlanica v Ljubljaniin se v imenu Nemčije opravičila za grozote med drugo svetovno vojno. Na pobudo spoštovane veleposlanice (in ne kakega predsednika vlade) so v Vidmarjevi hiši (v nemški rezidenci, praktično v Nemčiji) postavili spominsko ploščo in se ob 80. obletnici poklonili ustanoviteljem osvobodilne fronte.V tej rubriki povsem razumemo predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki je v tej prerešetani državici popolnoma zmeden. Pa ne samo on. Ob dnevu upora želi aktualna državna oblast spomin nain njegove somišljenike pomesti pod preprogo, potem pa pride mlada, neobremenjena nemška veleposlanica (ambasadorski par) in gladko pove tisto, kar sicer v podzavesti vsi vemo, in se za domet slovenske politične srenje osupljivo dostojanstveno in modro opraviči za grozote. Hkrati počasti spomin, ki bi ga nazadnje pričakovali od Nemke. Medtem ko naša država nadvse prizadevno farba novo zgodovino, se pojavita dva špilferderberja in zdaj slovenske ovčke ne vemo več, kam naj s svojo zgodovino? Naj verjamemo poštenim zelo bivšim okupatorjem ali domačim izdajalcem iz devetega kroga?Zgodovina in geografija sta očitno precej zdrizasta reč. Nekdanji koprski župan se je denimo 16 let trudil, da bi postavil tak ali drugačen otok pred Koper, na njem je risal nebotičnike do nebes, a mu kljub pregovorni županski učinkovitosti ni uspelo. Pa ti pride neučinkovit župan Bržan in pred Koprom v enem letu zraste otoček. Naj Popo še tako piha, žali in rovari – Slovenija ima nov otok v morju. Naj še kdo reče, da se ne da, da bo zaradi tega morski tok spremenil smer in da se bodo zgodile podnebne spremembe v vesolju.Po 194 letih torej spet otok v našem morju, na katerega bo treba plavati. Res je samo kakih osem metrov od obale in res ni daljši od osmih metrov. Na njem ne bo mogoče graditi 300-metrske stolpnice niti sanjskih lestev do nebes. Na njegovi obali ne bo hotela niti parcel za vile plemenitih Zmago-valcev. Bo pa mogoče splezati nanj, se posušiti in sončiti.V strogi tajnosti ostaja skrivnost, kaj bo stalo sredi otoka. Mar svetilnik, fontana, ena palma, križ ...? Koprčani nastajajoči plaži pravijo skalomet, na katerem bo mogoče posedati, ležati, se sončiti. Naši špijoni so jo krstili Kopra Cabana. In če z imenom posnema Rio, potem bi lahko na otok postavili 30-metrski križ. O tem, katerega odrešenika naj bi pribili nanj, Aleša ali Borisa, pa se bodo Koprčani morali še zmeniti. Boris je pred enajstimi leti govoril, da bo v bližini nastajajoče plaže uredil najlepšo plažo na Jadranu, na katero se bodo hodili kopat turisti iz Benetk in Dubrovnika. Popo je govoril, neučinkoviti Bržan pa brez pompa dela. Čez dva tedna bo odprl garažo pod muzejskim trgom in jeseni začel graditi še garažo pri Barki. Namesto enega velikega parka bo v Kopru uredil tri manjše. Tak je ta neučinkoviti koprski župan. Bog daj, da bi imeli vsaj toliko neučinkovitega tudi v Piranu, kjer bodo potrebovali še 20 let za ureditev kake (stare) plaže. Za Pirančane je urejena plaža vsaj toliko zahteven zalogaj kot tir do morja za državo.Bržan je najšibkejši slovenski župan (tako trdijo vsevedni anketarji), podobno kot ameriški predsednik Biden. Kljub najšibkejšemu predsedniku so prav ameriški agenti za domovinsko varnost preprečili množičen pokol Gorenjcev. V sto dneh predsedovanja so v ZDA cepili polovico prebivalstva, zagotovili so več tisoč milijard dolarjev za obnovo gospodarstva, Joe je obdavčil prebogate, dal ženskam in pripadnikom različnih ras besedo v politiki. Si mislite, kako uspešne bi šele bile ZDA, če bi imele tako junaško prsatega predsednika, kot je Ivan. K sreči je povsod in vselej prisotna božja previdnost in prav slednji gre zasluga za skromnejšo moč v ZDA in za skromnost v Kopru. Kajti star pregovor pravi: Kdor z malim ni zadovoljen, nima velikega.