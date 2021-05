Spopad s kar dvema epidemijama hkrati

V nadaljevanju preberite:

Vse več družbenih simptomov kaže na izjemno povečanje tako imenovanega sindroma borderline oziroma mejne osebnostne motnje. Zaradi različnih dejavnikov se je pri nas nenadzorovano razširila, tako rekoč dnevno se povečuje število primerov, pacienti pa imajo vsaj enega od znakov bolezni. Med najpogostejšimi so črno-beli pogled na svet, impulzivne reakcije ter nihanje med oboževanjem in sovraštvom oziroma nagnjenje k izrazitemu pretiravanju. Te bolezni se številni sploh ne želijo znebiti, če bi kdo iznašel čudežno cepivo pa se gotovo ne bi hoteli cepiti. Sredina nikakor ni več zlata, ampak je postala povsem nezanimiva in omledna, zdaj moraš imeti ostro, nepopustljivo stališče, vse se odvija zgolj na relaciji za in proti.